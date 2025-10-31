Jaansen naiste Rahvuste liiga finaalist: soosikukoormat ei paneks kellelegi

Euroopas on naiste jalgpallis üks oluline tiitel sel aastal veel välja jagamata. UEFA Rahvuste liiga finaali jõudsid kodus ja võõrsil peetud mängude kokkuvõttes tiitlikaitsja Hispaania ning Saksamaa.

Tänavune EM-hõbe Hispaania alistas kahe mängu kokkuvõttes Rahvuste liiga poolfinaalis Rootsi 5:0. Need oli ühtlasi hispaanlannade esimesed mängud uue peatreeneri Sonia Bermudeze käe all, kes tõi koondisse tagasi nimekad Jenni Hermoso ja Mapi Leoni.

"Mapi Leon, kes oli nüüd mitu aastat koondisest eemal läbi selle protesti, mis aastate eest oli, kui 15 Hispaania koondislast läksid alaliidu vastu oma õigusi tagasi nõudma. Toonase peatreeneri (Jorge Vilda - toim) vastu nad võitlesid, Mapi Leon on sellest perioodist nüüd tagasi koondises," rääkis jalgpalliajakirjanik Laura Jaansen ERR-ile. "See tähendab, et Hispaanial on tõenäoliselt maailma parim keskkaitsjate duo taga. Hispaania muutus veel tugevamaks läbi selle peatreeneri vahetuse."

Tiitlikaitsja vastaseks on Saksamaa, kes alistas kodus ja võõrsil peetud kahe mängu kokkuvõttes Prantsusmaa 3:2. Jaanseni sõnul näitas Saksamaa samasugust sitkust, kui suvisel EM-il, kus paljudele vigastustele vaatamata jõuti poolfinaali, jäädes seal 0:1 lisaajal alla just Hispaaniale.

"Saksamaa jättis taas mulje, et tulevad kõigest välja. Jälle Klara Bühl suurepärases vormis, kaks oivalist väravat Prantsusmaa vastu. Jule Brand liigutatud hoopis ääre pealt keskele," sõnas ekspert.

"See näitab, kui dünaamiline on Saksamaa võimeline olema, nad leiavad pidevalt uusi võimalusi, kuidas vastast nõelata. Prantsusmaa oli teises mängus väga tugev, aga Saksamaa tati ja tahtejõuga tuleb olukordadest välja. Ma ei paneks siin kellelegi soosikukoormat ette ära," ütles Jaansen.

Rahvuste liiga võitja selgub samuti kahe mängu summas, esimene kohtumine peetakse 28. novembril Saksamaal ja teine finaalmäng 2. detsembril Hispaanias.