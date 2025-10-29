X!

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

Korvpall
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Milwaukee Bucks kodusaalis 121:111 New York Knicksi.

Võitjate parim oli Giannis Antetokounmpo 37 punkti, kaheksa lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga. Ryan Rollins lisas 25 punkti.

Antetokounmpo sõnul oli võit seetõttu magusam, et eelmisel hooajal kaotasid nad Knicksile kõik kolm omavahelist kohtumist. "Eelmisel hooajal olid nad meist selgelt paremad ja meil ei õnnestunud neile üldse survet avaldada. Meeskonnaliidrina jäävad sellised asjad meelde ja ütlesin ka tiimile, et mäletate, eelmisel hooajal sõitsid nad meist üle," rääkis Antetokounmpo.

Knicksi ridades tõi Jalen Brunson 36 punkti, Mikal Bridges lisas 24 punkti, võttis 11 lauapalli ja andis kuus korvisöötu.

Philadelphia 76ers alistas võõrsil lisaajal 139:134 Washington Wizardsi ja jätkab hooaega kaotuseta. Võitjate parim oli Tyrese Maxey 39 punkti ja kümne resultatiivse sööduga. Kaotuseta jätkab ka Oklahoma City Thunder, olles viiest mängust saanud viis võitu. Viimati alistati kodusaalis 107:101 Sacramento Kings, Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 31 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Tulemused:

Washington – Philadelphia 134:139 la.
Miami – Charlotte 144:117
Milwaukee – New York 121:111
Oklahoma City – Sacramento 107:101
Golden State – LA Clippers 98:79

Toimetaja: Maarja Värv

