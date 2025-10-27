X!

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

Võrkpall
Foto: Ott Kattel/volley.ee
Võrkpall

Rae Spordikooli võrkpallinaiskond valmistub esimesteks eurosarja mängudeks. Mõlemad avaringi kohtumised Põhja-Makedoonia klubiga toimuvad järgmisel nädalal Rae naiskonna kodusaalis.

Rae võrkpallinaiskond harjutab suure elevusega. Viiendat hooaega Eesti meistrivõistlustel ja kolmandat aastat Balti liigas mängiv tiim teeb uue julge sammu, pannes esmakordselt end proovile eurosarjas.

"Kogukonna jaoks on see oluline ja samas ka tüdrukute jaoks on see oluline, eks meile treeneritele ole see ka esmakordne kogemus," sõnas peatreener Raigo Tatrik. "Tahaksime ikka hästi mängida siin. Teiste taset ei tea, enda oma oleme siin juba mitu aastat kontrollinud. Tahaks vaadata, kus me Euroopas asume, kas saame mõnest võistkonnast jagu või saa."

Euroopa tugevuselt kolmanda sarjas minnakse kokku Skpoje naiskonnaga Põhja- Makedooniast ja duelli mõlemad matšid peetakse vastase soovil Eestis. "Kui said teada, et meiega mängivad, oli kohe esimene küsimus, kas oleks võimalus mängida kaks mängu meie juures. Neil on saalimured, saaliga probleemid," rääkis Tatrik. "Saime kokkuleppele nendega ja meile sobis nende pakkumine. Ma arvan, et kodus mängimine on palju ägedam!"

Euromängud peab Raigo Tatriku juhendmisel mängiv naiskond 4. ja 5. novembri õhtul Jüri pallihallis ja tiim loodab, et neid tuleb eurodebüüdil toetama täismaja. "Euromängu eripära on see, et me ikkagi loodame, et siia saali tuleb 400 pluss inimest. [Esmaspäevasest] piletimüügist selgus, et juba 200 piletit on müüdud ja neid läheb järjest igapäevaselt - tasub kiirustada!" julgustas treener.

Kodupublik ja rünnakuvõimsus peaks Tatriku sõnul olema Rae trumpideks kogenumaid vastuvõtjaid kasutava Skpoje vastu. "Oleme vastast videolt vaadanud, on tugev võistkond, kus on omad liidrid ning nooremad mängijad. Katsume nende nõrkused ära kasutada ja nende liidri, nurgaründaja Tamara Stojanovaga hakkama saada," ütles juhendaja.

"Kodusaalis tahaks väga hästi servida, see oleks kõige tähtsam. Loomulikult sõltub meie vastuvõtust, on kogenud vastuvõtjad ja katsume seal mitte jänni jääda. Rünnakul peaks olema natuke võimsam kui Skopje võistkond kokku. Kui see kõik klapib sellel päeval, siis on kõik võimalik," lõpetas Tatrik.

Eurodebüüdi eel lihvitakse vormi veel teisipäeval Eesti karikasarjas ja pühapäeval Balti liigas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

