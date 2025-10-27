Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

Anete Haak krooniti Põhjamaade meistriks 18- kuni 23-aastaste juunioride wellness avatud kategoorias. Viktorija Tkacenko teenis meistritiitli bikiinifitnessi 45- kuni 49-aastaste vanuseklassi sportlaste seas.

Anastassija Logunova tuli teisele kohale bikiinifitnessi üle 172 cm pikkuskategoorias. Crislin Maar sai kaela kaks pronksmedalit, tulles kolmandale kohale nii fit-model avatud kategoorias kui ka üle 172 cm pikkuste naiste bikiinifitnessi võistlejate seas. Lisaks jõudis ta finaali ka bikiinifitnessi juunioride avatud kategoorias ja saavutas seal kuuenda koha.

Kodune kulturismi ja fitnessi võistlushooaeg kulmineerub juba eeloleval laupäeval, 1. novembril Tartus A. Le Coq Spordihoones peetavate Eesti meistrivõistlustega.