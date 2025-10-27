Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

Juba varem keirinis, võistkondlikus sprindis ja ühe kilomeetri temposõidus võidutsenud Lavreysenile ei leidunud vastast ka individuaalses sprindis. Finaalis pakkus talle kõva konkurentsi britt Matthew Richardson, kuid hollandlane võitis kindlalt mõlemad sõidud.

28-aastane Lavreysen tegi ühtlasi ajalugu, sest kunagi varem ei ole ükski trekirattur võitnud ühel MM-il neli kuldmedalit. Tema auhinnakapis on kokku rekordilised 20 MM-tiitlit, lisaks veel viis olümpiakulda.

"Uskumatu tunne! Siia tulles ma ei uskunud, et suudan võita neli kulda, kuigi see mõte välgatas peast läbi," rõõmustas Lavreysen.

Pronksmedalile tuli austraallane Leigh Hoffman, kes edestas kahe sõidu kokkuvõttes Trinidad ja Tobago esindajat Nicholas Pauli.

MM-i viimasel võistluspäeval kaitses naiste kerinis oma tiitlit jaapanlanna Mina Sato, kes seljatas finaalis kahekordse maailmameistri, britt Emma Finucane. Rio de Janeiros olümpiavõitjaks tulnud itaallane Elia Viviani lõpetas oma hiilgava karjääri kuldmedaliga meeste väljalangemissõidus.

Holland ja Suurbritannia olid MM-i kokkuvõttes selgelt kõige edukamad medaliriigid. Hollandi koondis teenis üheksa kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ning Suurbritannia võitis neli kulda, kaheksa hõbedat ja kaks pronksi.

Vähemalt ühe medali saavutas 16 koondist, lisaks läksid kaks medalit neutraalse lipu all võistelnud sportlastele.