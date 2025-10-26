Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

Austria haaras kohtumise algusest peale initsiatiivi ja avas skoori juba kolmandal mänguminutil, kui Eesti kaitse jättis vastastele liialt palju ruumi ning üksinda värava ette jõudnud mängija saatis palli täpselt sihtmärki. Veerandtunnil suurendas Austria eduseisu, kui paremalt äärelt tulnud läbimurre päädis karistusala joonelt teele saadetud kauglöögiga, mis küll tabas väravavahi käsi, ent maandus siiski võrku. 23. minutiks oli tablool juba 3:0, kui Austria kindel söödumäng viis palli taas eestlannade värava ette. 38. minutil karistati Eesti kaitsemängu ebatäpsust veel kord ning vahe kasvas neljale väravale, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja lõpus lisas Austria veel kaks tabamust – esmalt 42. minutil, kui eestlannad ei suutnud tsenderduse järel palli klaarida ning seejärel üleminutil, mil nurgalöögist suunati pall peaga väravasse. Vaheajale mindi külaliste 6:0 eduseisus.

Teisel poolajal jätkus Austria surve kohe pärast avavilet. Vaid 20 sekundit pärast teise poolaja algust suudeti taas Eesti kaitseliini ületada, kui vastane pääses individuaalse läbimurde järel löögile ja kasvatas eduseisu seitsmele väravale. 54. minutil lisati kaheksas värav, kui nurgalöögi järel pääses Austria mängija vabalt peaga löögile. Mõni minut hiljem mängiti täpse söödureaga pall Eesti kaitseliini taha, mille tulemusel kaks-kahele olukord lõppes taas külaliste kasuks. Järgmisel minutil kasutas Austria ära ka kauglöögi võimaluse, kui tugev löök umbes 20 meetrilt maandus kindlalt võrku.

Kohtumise 66. minutil leiti tsenderduse järel tagapostist järjekordne vabaks jäänud mängija, kes suunas palli lähedalt väravasse. Austria ei pidanud hoogu tagasi ka mängu lõpuosas, kui 78. minutil õnnestus neil veel üks kauglöök täpselt realiseerida, vormistades lõppseisuks 12:0.

Eesti viimane kohtumine valikturniiril toimub teisipäeval, 28. oktoobril, kui Sportland Arenal võõrustatakse Kreekat.