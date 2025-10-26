X!

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

Jalgpall
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis võõrustas laupäeval Sportland Arenal EM-valikturniiri esimese ringi kohtumises Austria eakaaslasi. Mõlemal poolajal kuus väravat vormistanud Austria võttis kindla 12:0 võidu.

Austria haaras kohtumise algusest peale initsiatiivi ja avas skoori juba kolmandal mänguminutil, kui Eesti kaitse jättis vastastele liialt palju ruumi ning üksinda värava ette jõudnud mängija saatis palli täpselt sihtmärki. Veerandtunnil suurendas Austria eduseisu, kui paremalt äärelt tulnud läbimurre päädis karistusala joonelt teele saadetud kauglöögiga, mis küll tabas väravavahi käsi, ent maandus siiski võrku. 23. minutiks oli tablool juba 3:0, kui Austria kindel söödumäng viis palli taas eestlannade värava ette. 38. minutil karistati Eesti kaitsemängu ebatäpsust veel kord ning vahe kasvas neljale väravale, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja lõpus lisas Austria veel kaks tabamust – esmalt 42. minutil, kui eestlannad ei suutnud tsenderduse järel palli klaarida ning seejärel üleminutil, mil nurgalöögist suunati pall peaga väravasse. Vaheajale mindi külaliste 6:0 eduseisus.

Teisel poolajal jätkus Austria surve kohe pärast avavilet. Vaid 20 sekundit pärast teise poolaja algust suudeti taas Eesti kaitseliini ületada, kui vastane pääses individuaalse läbimurde järel löögile ja kasvatas eduseisu seitsmele väravale. 54. minutil lisati kaheksas värav, kui nurgalöögi järel pääses Austria mängija vabalt peaga löögile. Mõni minut hiljem mängiti täpse söödureaga pall Eesti kaitseliini taha, mille tulemusel kaks-kahele olukord lõppes taas külaliste kasuks. Järgmisel minutil kasutas Austria ära ka kauglöögi võimaluse, kui tugev löök umbes 20 meetrilt maandus kindlalt võrku.

Kohtumise 66. minutil leiti tsenderduse järel tagapostist järjekordne vabaks jäänud mängija, kes suunas palli lähedalt väravasse. Austria ei pidanud hoogu tagasi ka mängu lõpuosas, kui 78. minutil õnnestus neil veel üks kauglöök täpselt realiseerida, vormistades lõppseisuks 12:0.

Eesti viimane kohtumine valikturniiril toimub teisipäeval, 28. oktoobril, kui Sportland Arenal võõrustatakse Kreekat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

25.10

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

25.10

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

24.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

24.10

Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

24.10

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

sport.err.ee uudised

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:52

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

ETV spordisaade, 25. oktoober

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

25.10

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

loetumad

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

25.10

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo