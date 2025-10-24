Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

Korvpalliliigas NBA on tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder hooaega alustanud kahe järjestikuse võiduga, mis on saavutatud teisel lisaajal. Neljapäeval alistati 141:135 Indiana Pacers.

Viimases finaalseerias omavahel vastamisi läinud meeskonnad veetsid neljapäeval suure osa mängust vabaviskejoonel: Thunder tegi seal 51 ning Pacers 40 pealeviset.

Valitsev liiga kõige väärtuslikum mängija Shai Gilgeous-Alexander käis vabaviskejoonel 26 korda, saatis läbi rõnga 23 viset ning lõpetas mängu oma karjääri rekordit tähistava 55 punktiga. Kanada korvpallitäht ületas 50 punkti piiri karjääris viiendat korda.

Ajay Mitchell viskas tiitlikaitsja kasuks 26 ja Aaron Wiggins 23 punkti. Pacersit, kes peab hakkama saama ilma oma suurima staari Tyrese Haliburtonita, vedasid neljapäeval 36 punkti ja 11 lauapalli kogunud Bennedict Mathurin ning 32 punkti ja 15 lauapalliga lõpetanud Pascal Siakam.

Ühele lisaajale läinud mängus alistas Golden State Warriors kodusaalis Denver Nuggetsi 137:131. Külalismeeskonna hooaja avamängus tegi võimsa partii Aaron Gordon, kes kogus oma karjääris esmakordselt 50 punkti ning tabas sealjuures kaugviske, mis viis Denveri 25 sekundit enne normaalaja lõppu kolme punktiga juhtima.

Steph Curry vastas neli sekundit hiljem kümnelt meetrilt ning mäng läks lisaajale, kus Warriors tegi 12:2 vahespurdi ja teenis hooaja teise võidu. Vanameister Curry lõpetas mängu 42 punktiga; kümme kaugviset tabanud Gordoni 50 punktile tõi Denveri ridades lisa Nikola Jokic 21 punkti, 13 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga.