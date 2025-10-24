X!

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

Korvpall
Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder hooaega alustanud kahe järjestikuse võiduga, mis on saavutatud teisel lisaajal. Neljapäeval alistati 141:135 Indiana Pacers.

Viimases finaalseerias omavahel vastamisi läinud meeskonnad veetsid neljapäeval suure osa mängust vabaviskejoonel: Thunder tegi seal 51 ning Pacers 40 pealeviset.

Valitsev liiga kõige väärtuslikum mängija Shai Gilgeous-Alexander käis vabaviskejoonel 26 korda, saatis läbi rõnga 23 viset ning lõpetas mängu oma karjääri rekordit tähistava 55 punktiga. Kanada korvpallitäht ületas 50 punkti piiri karjääris viiendat korda.

Ajay Mitchell viskas tiitlikaitsja kasuks 26 ja Aaron Wiggins 23 punkti. Pacersit, kes peab hakkama saama ilma oma suurima staari Tyrese Haliburtonita, vedasid neljapäeval 36 punkti ja 11 lauapalli kogunud Bennedict Mathurin ning 32 punkti ja 15 lauapalliga lõpetanud Pascal Siakam.

Ühele lisaajale läinud mängus alistas Golden State Warriors kodusaalis Denver Nuggetsi 137:131. Külalismeeskonna hooaja avamängus tegi võimsa partii Aaron Gordon, kes kogus oma karjääris esmakordselt 50 punkti ning tabas sealjuures kaugviske, mis viis Denveri 25 sekundit enne normaalaja lõppu kolme punktiga juhtima.

Steph Curry vastas neli sekundit hiljem kümnelt meetrilt ning mäng läks lisaajale, kus Warriors tegi 12:2 vahespurdi ja teenis hooaja teise võidu. Vanameister Curry lõpetas mängu 42 punktiga; kümme kaugviset tabanud Gordoni 50 punktile tõi Denveri ridades lisa Nikola Jokic 21 punkti, 13 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

23.10

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

23.10

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

23.10

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

22.10

NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

22.10

Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

videod

sport.err.ee uudised

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo