NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

Shai Gilgeous-Alexander mängus Houston Rocketsi vastu
Korvpalliliiga NBA uus hooaeg algas teisipäeval kahe mänguga. Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder alistas kahele lisaajale läinud vastasseisus Houston Rocketsi 125:124, Golden State Warriors oli Los Angeleses sealsest Lakersist üle 119:109.

Valitsev liiga kõige väärtuslikum mängija ning skoorikuningas Shai Gilgeous-Alexander viskas avapoolajal Rocketsi vastu vaid viis punkti, aga lõpetas kohtumise ikkagi 35 punktiga, sealjuures tõid tema kaks tabavat vabaviset 2,3 sekundit enne teise lisaaja lõppu Thunderile ka võidu.

NBA hooaja avamäng läks teisele lisaajale kuuendat korda ajaloos, viimati juhtus see 2005. aastal. Chet Holmgren viskas Thunderi kasuks 28 punkti, suvel Houston Rocketsiga liitunud endine Thunderi täht Kevin Durant, kes sai kodupublikult kogu mängu jooksul korralikult vilet, lõpetas kohtumise 23 punkti ja üheksa lauapalliga. Üleplatsimeheks kerkis 39 punkti visanud ja 11 lauapalli kogunud Alperen Sengün.

Avaõhtu teises mängus tabas Jimmy Butler kõik 16 vabaviset, kogus 31 punkti ning juhtis Golden State Warriorsi võõrsil 119:109 võiduni Los Angeles Lakersi üle. Steph Curry lisas 23 punkti, nii Jonathan Kuminga kui Buddy Hield panustasid 17 punktiga.

LeBron James jättis esmakordselt oma karjääris hooaja avamängu vahele, tema puudumisel juhtis Lakersit Sloveenia superstaar Luka Doncic, kes lõpetas kohtumise 43 punkti, 12 lauapalli ja üheksa korvisööduga. Austin Reaves kogus 26 punkti, millest 13 tulid neljandal veerandajal.

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

