Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

"Tundus ainuõige otsus. Kui keemia või miski ei sobi, siis... Mina teda igatahes viskama ei saanud," selgitas Kirt usutluses Postimehele koostöö lõppemise tagamaid.

"Magnusega enam ei treeni, aga uut koostööd veel avalikustada ei taha, kuni asjad pole 100 protsenti paigas," rääkis Tugi.

Kirdi ja Tugi koostöö sai alguse 2022. aastal. Järgmisel hooajal viis ta oma isikliku rekordi 60.65 peale, aga kahel viimasel hooajal pole 60 meetri joon alistunud.

Tänavu jäi parimaks mais visatud 58.96. Ülejäänud hooajal alistus vaid korra 57 meetri joon.