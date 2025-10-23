X!

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Alexander Trienitz
Korvpall

Eesti korvpallur Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis jäi EuroCupi sarja põhiturniiri neljandas ringis võõrsil alla Prantsusmaa meeskonnale JL Bourg 65:93 (15:15, 16:32, 13:20, 21:26) ja sai tabelisse kolmanda kaotuse järjest.

Lietkabelis juhtis teisel veerandil 23:21, millele järgnes aga 1:19 mõõn. Sellest Leedu klubi enam ei toibunudki ja teisel poolajal vahe pigem kasvas.

Kullamäe viibis väljakul 28 minutit, viskas 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/6, vabavisked 1/2), võttis kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas viis korda palli ja tegi kaks viga.

Lietkabelise parim oli 16 punktiga ameeriklasest leeginär Augustine Rubit, Antony Labanca tõi võitjatele 18 silma.

EuroCupi põhiturniiri võiduga alustanud Lietkabelis on saanud pärast seda B-grupis kolm kaotust järjest. JL Bourg on võitnud aga kõik neli senipeetud kohtumist.

Nädalavahetusel läheb Lietkabelis kohalikus liigas võõrsil vastamisi Utena Juventusega, seejärel ootab ees kaks EuroCupi mängu järjest: kodus Buducnosti ja võõrsil Trentoga.

Toimetaja: Siim Boikov

