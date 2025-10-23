Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

Lietkabelis juhtis teisel veerandil 23:21, millele järgnes aga 1:19 mõõn. Sellest Leedu klubi enam ei toibunudki ja teisel poolajal vahe pigem kasvas.

Kullamäe viibis väljakul 28 minutit, viskas 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/6, vabavisked 1/2), võttis kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas viis korda palli ja tegi kaks viga.

Lietkabelise parim oli 16 punktiga ameeriklasest leeginär Augustine Rubit, Antony Labanca tõi võitjatele 18 silma.

EuroCupi põhiturniiri võiduga alustanud Lietkabelis on saanud pärast seda B-grupis kolm kaotust järjest. JL Bourg on võitnud aga kõik neli senipeetud kohtumist.

Nädalavahetusel läheb Lietkabelis kohalikus liigas võõrsil vastamisi Utena Juventusega, seejärel ootab ees kaks EuroCupi mängu järjest: kodus Buducnosti ja võõrsil Trentoga.