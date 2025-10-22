Inglismaa klubidel oli ilus õhtu, PSG lõi Saksamaal seitse väravat

Arsenal oli koduväljakul ootamatult kindlalt, 4:0 üle Madridi Atleticost. Väravateta lõppenud avapoolaja järel sai Arsenal vähem kui veerand tunniga kirja neli tabamust: esmalt viis Londoni klubi Declan Rice'i täpse karistuslöögi järel 57. minutil juhtima Gabriel Magalhaes, seitse minutit hiljem suurendas Arsenali edu Gabriel Martinelli ning siis sahistas Rootsi ründaja Viktor Gyökeres nelja minutiga võrku kahel korral.

Vastupidiselt Arsenalile lõi teine Inglismaa tippklubi Manchester City Villarrealile oma kaks väravat just avapoolajal, kui Erling Haalandi 17. minuti tabamusele tõi viis minutit enne vaheajale minekut lisa Bernardo Silva. Edu saatis ka kolmandat võistlustules olnud Inglismaa meeskonda Newcastle Unitedit, kes alistas 3:0 Jose Mourinho juhendatava Benfica. Portugali hiid on Meistrite liigas kaotanud kõik oma kolm senist mängu väravate vahega 2:7.

Tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain pani Saksamaal püsti korraliku peo ning oli Leverkuseni Bayerist üheksat väravat, kahte penaltit ning kahte punast kaarti pakkunud mängus üle 7:2. Kaks tabamust sai enda nimele Desire Doue, mõlemad mängisid sisuliselt tund aega kümnekesi ning kodumeeskond jättis avapoolajal realiseerimata 11 meetri karistuslöögi.

Võistlusõhtul esimesena lõppenud mängus oli FC Barcelona koduväljakul Pireuse Olympiakosist üle 6:1. Külalismeeskonna jaks rauges pärast vastuolulist punast kaarti 57. minutil, mille eel oli Kreeka klubi äsja kaotusseisu minimaalseks kahandanud. Fermin Lopez kostitas vastaseid kübaratrikiga, kaks tabamust lisas Marcus Rashford ja penalti realiseeris Lamine Yamal.

Itaalia meister Napoli sai Hollandis ootamatult kuuma sauna, kui jäi Eindhovenis PSV-le alla 2:6. Sealjuures oli PSV veel 11 minutit enne normaalaja lõppu ees 3:1, 85. minutil tõi kodumeeskonna peatreener Peter Bosz vahetusest korraga sisse Couhaib Driouechi ja Ricardo Pepi, kes andsid siis järgmise nelja minuti jooksul mõlemad üksteisele väravasöödu.

Kolme vooru järel jätkavad täiseduga PSG, Arsenal ja teisipäeval Belgia klubi Royale Unioni 4:0 võitnud Milano Inter. Kolmapäeval võivad nendega samale pulgale tõusta Club Brugget võõrustav Müncheni Bayern ja Madridi Real, kellele sõidab külla Torino Juventus.