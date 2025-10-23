Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

Jalgpalli Meistrite liigas said kolmanda järjestikuse võidu kirja Madridi Real ja Müncheni Bayern. Liverpool ja Chelsea tümitasid vastaseid viie väravaga.

Kui Realile piisas Torino Juventuse alistamiseks ühest väravast, mille lõi 58. minutil Jude Bellingham, siis Bayern kostitas Club Brugget nelja väravaga.

Esimest korda Meistrite liigas algkoosseisus alustanud 17-aastane Lennart Karl viis Bayerni juba 5. minutil juhtima, kümme minutit hiljem suurendas vahet Harry Kane ja enne poolajavilet sai jala valgeks ka Luis Diaz. Teisel poolajal vormistas lõppseisu Nicolas Jackson.

Nädalavahetusel igirivaalile Manchester Unitedile kaotanud Liverpool elas end välja Frankfurdi Eintrachti peal, teenides võõrsil 5:1 võidu. Väravate eest hoolitsesid Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo ja Dominik Szoboszlai.

Chelsea oli täpselt sama lõpptulemusega üle Amsterdami Ajaxist ning ka neil jagunesid väravad viie mehe vahel, kui tabamuseni jõudsid Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ja Tyrique George. Tottenham Hotspur oli samuti võistlustules, ent ei suutnud võõrsil Monaco vastu enamat väravateta viigist.

Reali ja Bayerni kõrval jätkavad kolme vooru järel täiseduga veel PSG, Arsenal ja Milano Inter. Järgmised kohtumised peetakse 4. ja 5. novembril.

Teised tulemused:

Athletic Bilbao - Qarabag 3:1

Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1

Atalanta - Praha Slavia 0:0

Sporting - Marseille 2:1