X!

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

Jalgpall
Jude Bellingham.
Jude Bellingham. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas said kolmanda järjestikuse võidu kirja Madridi Real ja Müncheni Bayern. Liverpool ja Chelsea tümitasid vastaseid viie väravaga.

Kui Realile piisas Torino Juventuse alistamiseks ühest väravast, mille lõi 58. minutil Jude Bellingham, siis Bayern kostitas Club Brugget nelja väravaga.

Esimest korda Meistrite liigas algkoosseisus alustanud 17-aastane Lennart Karl viis Bayerni juba 5. minutil juhtima, kümme minutit hiljem suurendas vahet Harry Kane ja enne poolajavilet sai jala valgeks ka Luis Diaz. Teisel poolajal vormistas lõppseisu Nicolas Jackson.

Nädalavahetusel igirivaalile Manchester Unitedile kaotanud Liverpool elas end välja Frankfurdi Eintrachti peal, teenides võõrsil 5:1 võidu. Väravate eest hoolitsesid Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo ja Dominik Szoboszlai.

Chelsea oli täpselt sama lõpptulemusega üle Amsterdami Ajaxist ning ka neil jagunesid väravad viie mehe vahel, kui tabamuseni jõudsid Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ja Tyrique George. Tottenham Hotspur oli samuti võistlustules, ent ei suutnud võõrsil Monaco vastu enamat väravateta viigist.

Reali ja Bayerni kõrval jätkavad kolme vooru järel täiseduga veel PSG, Arsenal ja Milano Inter. Järgmised kohtumised peetakse 4. ja 5. novembril.

Teised tulemused:

Athletic Bilbao - Qarabag 3:1
Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1
Atalanta - Praha Slavia 0:0
Sporting - Marseille 2:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

22.10

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

22.10

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

22.10

Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

22.10

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

22.10

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

22.10

Spordimuuseumis näeb Balti turniiri võidukarikaid

22.10

Inglismaa klubidel oli ilus õhtu, PSG lõi Saksamaal seitse väravat

sport.err.ee uudised

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

22.10

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

22.10

Pariisi olümpial põrunud Hashimoto lunastas end kolmanda MM-tiitliga

22.10

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

22.10

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

22.10

Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile Uuendatud

22.10

Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

22.10

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

22.10

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

loetumad

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

22.10

Endine võimleja: treenerid saavad olla ranged, ilma et oleksid julmad

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo