Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

Otsuse profiratturi teekond lõpetada langetas Laas septembris. 32-aastane mees võiks jõu ja kire mõttes veel edasigi sõita. Selle tõestuseks on etapivõit karjääri viimaseks jäänud velotuurilt Hiinast. Võistluspinget naudib sprinter endiselt, kuid elu seisneb muuski.

"Lapsed on tegelikult juba suured," tõdes ta ERR-ile. "Ja endal kõrvalt on kohati keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära. Oleks lapsed väiksed – käivad kaasas, mis iganes. See oli üks suuremaid põhjuseid, miks me lõpuks niimoodi otsustasime."

Oma põlvkonna kõige teravama jalaga Eesti rattamees mõlgutas loobumismõtteid tegelikult ka 2019. aastal. Siis naeratas õnn aga meeldivalt - Laas tõusis kontinentaalmeeskonnast neljaks hooajaks lausa World Touri tasemele. Kaasa aitas maailma sprindiparemikku kuuluva Sam Bennetti Bora-Hansgrohest lahkumine.

"Puhtalt juhuste kokkulangemisel õnnestus mul jah seal Bora-Hansgrohega liituda. Seal olid väga mitmed asjad," meenutas aastatel 2020-2023 World Touri tasemel sõitnud eestlane.

"Ütleme nii, et mul oli õnne seal palju. Tänu Sam Bennetti minekule ja lahkumisele tiimist ja nii edasi. Puhtalt tänu õnnele tekkis mul teine võimalus ja ma arvan, et ma kasutasin seda ka suhteliselt hästi ära enda jaoks. See on nagu teine ümbersünd."

UCI võitude mõistes kuulub Laas läbi aegade edukamate Eesti rattameeste hulka. Viimastel hooaegadel korjas tartlane esikohti Aasias, 2015. aastast on tal ette näidata Tour of Estonia võit.

Üks uhkemaid tulemusi õnnestus välja võidelda 2021. aastal mainekal Arctic Race of Norway velotuuril, kui teisel etapil edestas Laas finišis ka maailma absoluutsesse paremikku kuulunud Alexander Kristoffit.

"Väga emotsionaalne võit ka," sõnas ta. "Tegelikult kogu see päev seal ei olnud üldse lihtne ja nii edasi. Lõpuks see võit tuli ka suhteliselt sentimeetritega. See ei olnud kindel võit. Ja veel sellises seltskonnas võita. See jääb kindlasti meelde. Ma arvan, et see on üks tipphetki ka jah."

Bora-Hansgrohe värvides sai Laas kahel korral end proovile panna Hispaania velotuuril ehk Vueltal, kus sai etappidel seitsmenda ja kaheksanda koha. Ainsate täitumata eesmärkidena oskab ta välja tuua võitu suurtuuri etapilt või mõnelt tuntud klassikult.

"Kindlasti mingeid väikseid asju on, kus oleks saanud paremini või teistmoodi," sõnas ta. "Aga lõpuks ei ole mingeid suuri asju, mis niiöelda kripeldama jäävad. Et jäi saavutamata või midagi sellist."

Väga mitmekülgse kogemusega erinevatelt rattaspordi tasemetelt on Laasil järgmisele põlvkonnale kindlasti palju edasi anda. Armastatud spordialaga soovib ta seotuks jääda ka tulevikus.