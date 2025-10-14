Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel oli möödunud nädal ainsana võistkondlikult edukas Anna Gret Asi jaoks, kes aitas oma kodunaiskonna Castors Braine'i võidule nii eurosarjas kui ka Belgia meistrivõistlustel.

Belgia valitsev meister Castors Braine ja Anna Gret Asi alustasid nädalat eurosarja mänguga, kui oma tänavune hooaeg Eurocupis avati koduvõiduga 80:72 tšehhide Brno Zabiny vastu. Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 17 minutit ning kogus kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/3), kaks lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja kolm isiklikku viga.

Sel nädalal mängib Castors Braine Eurocupis samuti koduplatsil, kui külla sõidab itaallaste Campobasso, kes avavoorus oli võõrsil kindlalt 96:44 parem horvaatide Tresnjevkast.

Belgia liigas jätkab Castors Braine (5-0) täiseduga, kui võõrsil mängiti 78:60 üle Liege'i (2-3) naiskond. Asi viibis väljakul 20 minutit ning sai protokolli kirja kuus punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2, vabavisked 4/5), ühe lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Järgmises voorus võõrustab Castors Braine'i (5-0) naiskond Spirou'd (2-2).

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (0-2) pidid nädalavahetusel Poola kõrgliigas vastu võtma teise kaotuse, kui võõrsil jäädi 65:87 alla Lublinile (2-0). Eestlannast ääremängija tõusis oma tiimi liidriks, kui teenis mänguaega 35 minutit ning kogus kümme punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/6, vabavisked 0/2), 13 lauapalli, kuus resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, neli pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Järgmises voorus sõidab Bydgoszcz (0-2) külla Poki endisele klubile Poznanile (2-0).

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (2-1) ja Kadri-Ann Lass pidid Rootsi kõrgliigas vastu võtma esimese tagasilöögi, kui kodusaalis jäädi üllatuslikult numbritega 81:90 alla Högsbo Basketile (2-2). Eestlannast ääremängija arvele kogunes 33 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 3/6, vabavisked 1/2), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks viskeblokeeringut ja kolm isiklikku viga.

Järgmisena sõidab Lulea Basket (2-1) külla Brahe (1-2) naiskonnale.

Islandi naiste kõrgliigas pidid Stjarnan (0-2) ja Greeta Üprus vastu võtma teise järjestikuse kaotuse, kui võõrsil jäädi napilt 92:95 alla Tindastollile (1-1). Eestlannast ääremängija teenis mänguaega 26 minutit ning kogus üheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/5, vabavisked 1/3), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Järgmisena võõrustab Stjarnan (0-2) kodusaalis KR-i (1-1) naiskonda.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (1-1) teises voorus koduväljakul tunnistama Quinta dos Lombose (2-0) 98:68 paremust. Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 31 minutit ning kogus 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/7), neli lauapalli (neist kolm ründelauast), neli resultatiivset söötu, kuus pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Järgmises voorus sõidab Esgueira Aveiro (1-1) külla CAB Madeira (1-1) naiskonnale.

Itaalia tugevuselt teises liigas pidid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (1-1) teises voorus võõrsil tunnistama Livorno (1-1) naiskonna kindlat 94:65 paremust. Eestlannast tagamängija pääses platsile vaid kaheks minutiks ning ainsa statistilise näitajana läks kirja üks resultatiivne sööt. Tederi mänguaeg jäi napiks seetõttu, et säärelihas hakkas valu tegema ning raskema trauma kartuses otsustati edasi mängimisega mitte riskida.

Järgmises voorus võõrustab Costa Masagna (1-1) Empoli (1-1) naiskonda.

Kui Euroopas algavad korvpallihooajad tavapäraselt septembris-oktoobris, siis USA üliõpilasliigas NCAA visatakse pall esimestes ametlikes mängudes õhku novembri alguses. Tänavu on NCAA I divisjonis kaasa löömas viis Eesti naiskorvpallurit: Marie Anette Sepp (Morehead State), Anete Elisabeth Adler (Boston), Marta Eleri Jaama (Columbia), Keandra Koorits (Washington State) ja Kätlin Kangur (University of Idaho). NCAA II divisjonis mängib Kristel Rattasepp (Charleston), NJCAA sarjas Sille-Liis Mölder (Chipola College) ning Kanada keskkoolide liigas Lisa Sirgi (Fort Erie International Academy)

