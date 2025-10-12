Eesti golfikoondis teenis võistkondlikul MM-il ajaloo parima tulemuse

Viimast päeva 30. kohalt alustanud Eesti sai päeva peale kirja tulemuse kaks lööki alla par'i, mis tähistas Eesti parimat tänavuselt turniirilt.

Kevin Christopher Jegers mängis viimasel päeval kaks lööki alla par'i, Mattias Varjun ja Richard Teder said kirja par'i. Kokkuvõttes tähendas see tulemust viis lööki üle par'i ehk jagama jäädi kohta koos Walesi ja Colombiaga.

Kindla võidu teenis Lõuna-Aafrika koondis, kes kogus nelja päevaga tulemuse 29 lööki alla par'i. Teiseks tuli neile kaheksa löögiga kaotanud Austraalia ja viimasel päeval kerkis kolmandaks Inglismaa, kes jäi Lõuna-Aafrikast kümne löögi kaugusele.

Nelja päeva jooksul löödi ka kaks hole-in-one'i: esimesena sai sellega hakkama hispaanlane Alejandro De Castro Piera ja viimasel päeval ka 19-aastane Zimbabwe golfimängija Darlington Chikanyambidze, kes oli sama suutnud samal rajal ka harjutusringil.

Kahe aasta pärast kohtutakse Marokos ja siis toimub esimest korda võistlust samal rajal nii meestele kui ka naistele.