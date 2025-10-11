X!

Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

Kettagolf
Kettagolf

Eesti kettagolfar Anneli Tõugjas-Männiste tegi USA-s South Carolinas toimuval suurturniiril suurepärase viskepäeva ning kerkis otsustava vooru ees ainuliidriks.

Tõugjas-Männiste lõpetas Throw Pink Championshipi esimese päeva teisel kohal, kuid lõpetas teise päeva tulemusega -1, millega kerkis üldarvestuses liidriks. Eestlanna sai kirja kuus birdie'it, aga viskas samas ka viis bogey'it.

Tõugjas-Männiste on kahe päevaga teinud par'ist kuus viset vähem, teisel kohal jätkab ameeriklanna Hanna Huynh (neli viset alla par'i) ning kolmandal kohal on soomlanna Silva Saarinen (-3). Avapäeva järel esikohal olnud ameeriklanna Missy Gannon jäi par'ist suisa nelja viske kaugusele ning jagab kaasmaalase Cadence Burge'iga neljandat kohta (-2).

Keiti Tätte läheb otsustavale päevale vastu 12. kohalt (+5), Kaidi Allsalu jääb viske kaugusele ning jätkab 14. kohal.

Rock Hillis toimuvad ka meeste USA meistrivõistlused, kus Mauri Villmann on pärast teist võistluspäeva 17. kohal (-8). Esikohta jagavad ameeriklased Richard Wysocki ja Paul McBeth (-19), kellele järgnevad kaasmaalased Anthony Barela (-16) ja Luke Taylor (-15).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo