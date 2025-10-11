Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

Tõugjas-Männiste lõpetas Throw Pink Championshipi esimese päeva teisel kohal, kuid lõpetas teise päeva tulemusega -1, millega kerkis üldarvestuses liidriks. Eestlanna sai kirja kuus birdie'it, aga viskas samas ka viis bogey'it.

Anneli Tõugjas-Männiste will have a two-stroke lead heading into Moving Day at the 2025 Throw Pink Women's Disc Golf Championship! pic.twitter.com/VfZeyvWHmo — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 10, 2025

Tõugjas-Männiste on kahe päevaga teinud par'ist kuus viset vähem, teisel kohal jätkab ameeriklanna Hanna Huynh (neli viset alla par'i) ning kolmandal kohal on soomlanna Silva Saarinen (-3). Avapäeva järel esikohal olnud ameeriklanna Missy Gannon jäi par'ist suisa nelja viske kaugusele ning jagab kaasmaalase Cadence Burge'iga neljandat kohta (-2).

Keiti Tätte läheb otsustavale päevale vastu 12. kohalt (+5), Kaidi Allsalu jääb viske kaugusele ning jätkab 14. kohal.

Rock Hillis toimuvad ka meeste USA meistrivõistlused, kus Mauri Villmann on pärast teist võistluspäeva 17. kohal (-8). Esikohta jagavad ameeriklased Richard Wysocki ja Paul McBeth (-19), kellele järgnevad kaasmaalased Anthony Barela (-16) ja Luke Taylor (-15).