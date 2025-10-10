X!

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

Male võistkondlik EM: Serbia - Eesti
Male võistkondlik EM: Serbia - Eesti Autor/allikas: Euroopa Maleliit
Eesti naiste malekoondis jätkas Batumis toimuvaid Euroopa võistkondlike meistrivõistlusi, kui viigistas tugeva Serbiaga.

Esimesel laual mänginud Mai Narva alistas valitseva Euroopa naiste meistri Teodora Injaci. Tegemist oli märgilise võiduga - kevadel Euroopa individuaalsetel meistrivõistlustel jäi Narva ainsaks kaotuseks just mäng Injaciga. Neljandal laual sai võidu kogenud Monika Tsõganova.

Viie vooru järel on Eesti naiskonnal kuus matšipunkti kümnest (kaks võitu, kaks viiki ja üks kaotus). 26. asetusega koondis paikneb turniiritabelis 13. kohal, kokku osaleb naiste arvestuses 36 koondist.

Kuues voor algab reede pärastlõunal, Eesti vastaseks on 13. asetusega Ungari.

Võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused toimuvad Batumis teisipäeva, 14. oktoobrini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

