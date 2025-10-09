Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

Tasavägise avaveerandi järel haaras initsiatiivi Bursaspor, kes pääses teisel perioodil korraks 12 punktiga juhtima, kuid Holon ronis kolmandal veerandajal kaotusseisust välja ja juhtis suurem osa ülejäänud mänguajast.

Nädalavahetusel Euroliiga klubi Anadolu Efesile 19 punkti teeninud Konontšuk oli sel korral raskustes, tabades 11 väljakult teele saadetud viskest vaid kolm ja lõpetades seitsme punktiga (kahesed 2/5, kolmesed 1/6). Eestlase arvele kogunes veel viis lauapalli, kaks korvisöötu ja üks vaheltlõige.

Landry Nnoko viskas Bursaspori parimana 16 punkti, võitjate poolel oli resultatiivseim 26 punkti toonud Xavier Munford.

Järgmisel nädalal kohtub Bursaspor Prantsusmaa klubi Cholet'ga, kes jäi teisipäeval peetud mängus 73:91 alla Henri Drelli tööandja Joventutile.

Teised tulemused:

Oostende - Karditsas 93:95 (la.)

Trapani - Tenerife 78:84

Unicaja - Mersin 97:66

Alba - Chalon 76:81

Spartak Subotica - Le Mans 74:73

Tofas - Bnei Herzliya 90:86

Szolnoki Olaj - Levice 84:54