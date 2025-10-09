X!

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

Korvpall
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor pidi Meistrite liiga alagrupiturniiri avamängus tunnistama Iisraeli klubi Holoni Hapoeli 84:74 (16:16, 17:26, 29:17, 22:15) paremust.

Tasavägise avaveerandi järel haaras initsiatiivi Bursaspor, kes pääses teisel perioodil korraks 12 punktiga juhtima, kuid Holon ronis kolmandal veerandajal kaotusseisust välja ja juhtis suurem osa ülejäänud mänguajast.

Nädalavahetusel Euroliiga klubi Anadolu Efesile 19 punkti teeninud Konontšuk oli sel korral raskustes, tabades 11 väljakult teele saadetud viskest vaid kolm ja lõpetades seitsme punktiga (kahesed 2/5, kolmesed 1/6). Eestlase arvele kogunes veel viis lauapalli, kaks korvisöötu ja üks vaheltlõige.

Landry Nnoko viskas Bursaspori parimana 16 punkti, võitjate poolel oli resultatiivseim 26 punkti toonud Xavier Munford.

Järgmisel nädalal kohtub Bursaspor Prantsusmaa klubi Cholet'ga, kes jäi teisipäeval peetud mängus 73:91 alla Henri Drelli tööandja Joventutile.

Teised tulemused:

Oostende - Karditsas 93:95 (la.)
Trapani - Tenerife 78:84
Unicaja - Mersin 97:66
Alba - Chalon 76:81
Spartak Subotica - Le Mans 74:73
Tofas - Bnei Herzliya 90:86
Szolnoki Olaj - Levice 84:54

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

videod

sport.err.ee uudised

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

ETV spordisaade, 8. oktoober

08.10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

loetumad

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

08.10

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08.10

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo