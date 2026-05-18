Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

Mullu F-125 klassis maailmameistriks tulnud Lember võistles Tšehhis F-250 klassis. Erinevalt konkurentidest startis Lember paadiga, millel oli suletud kokpit. Selline paadikere on tavapärane F1 ja F2 klassides, kuid F250 klassis ei olnud sellist lahendust veel nähtud.

Lember lõpetas kolme võistlussõidu kokkuvõttes avaetapi seitsmendal kohal. "Olud on rasked. Stardiga tuleb kõvasti vaeva näha, aga kui sõitma saab siis läheb ilusti edasi. Esimese sõiduga kaks kohta tõusin. Siiani väga rahul," kommenteeris Lember pärast avapäeva.

F500 klassis näitas head kiirust Aabrams, kes tõusis tugevas konkurentsis tagantpoolt viiendaks ning lõpetas avaetapi seitsmendal kohal. Võistlust mõjutasid küll tehnilised probleemid, kuid eestlane jäi nädalavahetusega rahule.

"On probleemid külmaga mootori käivitamisel ja kurvisisenemisel, sõidu seaded ja kiirus on juba väga head. Sai nautida sõitu, tagant sõitsin viiendaks. Nüüd rooste maha sõidetud ja data käes. Tänan oma tiimi," sõnas Aabrams.