Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

Kohtumise alguses oli initsiatiiv pigem Tartu meeskonna käes, kes survestas aktiivselt ja otsis võimalusi avaväravaks. Siiski suutis valitsev Eesti meister Bunker Partner esimesena skoori avada – viiendalt minutil kasutas Denis Vnukov ära nurgalöögi järel tekkinud vaba ruumi ning lõi ühe puutega palli võrku, vahendab jalgpall.ee.

Mängu 11. minutil pääses Ravens pealelöögini, ent kohe karistas Bunker neid vasturünnakuga – taas oli täpne Vnukov, kes suurendas eduseisu kaheväravaliseks.

Teine poolaeg algas tormiliselt – võimalusi jagus mõlemale poolele. 23. minutil teenis Ravens nurgalöögi samalt poolelt nagu avavärava puhul ning Ken-Krister Uuspalu vähendas kaotusseisu, viies tartlased mängu tagasi.

Viis minutit hiljem tasus end ära Ravensi aktiivne pressing – taas standardolukord ja taas tabamus: Joonas Kartsep saatis palli värava suunas ning kuigi Bunkeri puurivaht püüdis seda tõrjuda, oli pall juba väravajoone ületanud.

Ravens jätkas hoogsalt ning 34. minutil viis hea kombinatsioon ja kannasööt Mats Pladole Tartu meeskonna esmakordselt juhtima. Vaid hetk hiljem karistas Ravens vastase valesöödu – Raul Rebane realiseeris võimaluse ja suurendas eduseisu 4:2-le.

Kohtumise lõpp kujunes väravaterohkeks. Bunkeri eest näitasid veel resultatiivsust Pavel Rubel ja Edwin Stüf, võitjavõistkonna Ravensi eest skooris kahel korral Lehar Savikink ning korra Rebane.

Saalijalgpalli Meistriliiga esimese vooru kohtumised peetakse tuleval nädalal, 10. ja 11. oktoobril. Sel aastal alustavad hooaega Tallinna FC Bunker Partner, Narva United FC, Tartu Ravens Futsal, Saku Sporting, Rummu Dünamo, Silla FC Phoenix, Tartu FC Inter ja Tallinna FC Qarabag. Kõiki kohtumisi saab jälgida otsepildis jalgpalliliidu kodulehe või Soccernet TV vahendusel.