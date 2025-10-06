X!

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha

Motosport
{{1759729320000 | amCalendar}}
Harri Kullas ja Jörgen-Matthias Talviku.
Harri Kullas ja Jörgen-Matthias Talviku. Autor/allikas: EMF/Facebook
Motosport

Eesti motokrossimeeskond sai USA-s Indiana osariigis Ironmani krossirajal toimunud Rahvuste krossil 13. koha. Teist aastat järjest läks võit Austraaliasse.

Eesti pidi pääsu põhivõistlusele püüdma B-finaalist, kus suudeti tihedas heitluses võita esikoht.

A-finaali avasõidus tulid rajale Jörgen-Matthias Talviku ja Joosep Pärn. Talviku lõpetas sõidu 21. kohal ja kukkumise üle elanud Pärn oli 30. Sõitu juhtis algusest lõpuni austraallane Jett Lawrence.

Teises sõidus olid võistlustules Pärn ja Harri Kullas. Pärn lõpetas taas 30. kohal ning Kullas oli finišis 20., kuid hispaanlasest konkurendi karistus tõstis ta koha võrra kõrgemale. Võitjaks tuli austraallane Hunter Lawrence.

Viimases sõidus startisid Talviku ja Kullas, kes jõudsid finišisse vastavalt 22. ja 20. kohal. Esikoht kuulus taas Hunter Lawrence'ile.

Eesti koondis kogus kolme sõiduga 112 punkti, mis andis kokkuvõttes 20 riigi konkurentsis 13. koha.

"Tegelikult läks väga edukalt – suutsime Eesti koondise A-finaali sõita ja tiimitöö sujus suurepäraselt. Poistel närv pidas ja tegime oma töö ära, A-finaalis sõitmine oli juba boonus," sõnas Talviku.

"Kõik, kes eile (laupäeval - toim.) kahtlesid, saavad täna näha, kui võimas meeskond meil on. Emotsioon on hoopis teine, ülikõva! Hommik oli väga stressirohke, aga B-finaalis tegime oma töö kindlalt ära ja sõitsime A-finaali," rõõmustas Kullas.

"Kõik sõidud tulime lõpuni, suuri muresid ei olnud ja tulemused olid stabiilsed. Ise lootsin ehk veidi paremat kohta, aga ütlen ausalt – see oli mu karjääri üks raskemaid võistlusi, ilmselt isegi top üks kross. Füüsiliselt oli väga raske, kuid andsin mõlemas sõidus maksimumi ja esimese sõidu viimasel ringil suutsin veel mööduda, mis oli hea," lisas ta.

"Kokkuvõttes võib öelda, et A-finaal õnnestus – 20 meeskonna seas 13. koht, mis on parem kui mullu. Tegime laupäevast vigade paranduse ja õppisime palju. Harrilt ja Jörgenilt väga head stardid, Joosepilt tubli töö lõpuni – kõik andsid endast maksimumi," märkis koondise mänedžer Martin Arumäe.

Võitjaks tuli teist aastat järjest Austraalia (19 punkti), teise koha saavutas USA (33 p) ja kolmas oli Prantsusmaa (33 p). Eesti lähinaabritest pääsesid finaali Rootsi ja Läti, kes lõpetasid vastavalt seitsmendal (84 p) ja üheksandal kohal (88 p).

Eesti on tänaseks Rahvuste krossil järjepidevalt osalenud 32 korda.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo