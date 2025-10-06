Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha

Eesti pidi pääsu põhivõistlusele püüdma B-finaalist, kus suudeti tihedas heitluses võita esikoht.

A-finaali avasõidus tulid rajale Jörgen-Matthias Talviku ja Joosep Pärn. Talviku lõpetas sõidu 21. kohal ja kukkumise üle elanud Pärn oli 30. Sõitu juhtis algusest lõpuni austraallane Jett Lawrence.

Teises sõidus olid võistlustules Pärn ja Harri Kullas. Pärn lõpetas taas 30. kohal ning Kullas oli finišis 20., kuid hispaanlasest konkurendi karistus tõstis ta koha võrra kõrgemale. Võitjaks tuli austraallane Hunter Lawrence.

Viimases sõidus startisid Talviku ja Kullas, kes jõudsid finišisse vastavalt 22. ja 20. kohal. Esikoht kuulus taas Hunter Lawrence'ile.

Eesti koondis kogus kolme sõiduga 112 punkti, mis andis kokkuvõttes 20 riigi konkurentsis 13. koha.

"Tegelikult läks väga edukalt – suutsime Eesti koondise A-finaali sõita ja tiimitöö sujus suurepäraselt. Poistel närv pidas ja tegime oma töö ära, A-finaalis sõitmine oli juba boonus," sõnas Talviku.

"Kõik, kes eile (laupäeval - toim.) kahtlesid, saavad täna näha, kui võimas meeskond meil on. Emotsioon on hoopis teine, ülikõva! Hommik oli väga stressirohke, aga B-finaalis tegime oma töö kindlalt ära ja sõitsime A-finaali," rõõmustas Kullas.

"Kõik sõidud tulime lõpuni, suuri muresid ei olnud ja tulemused olid stabiilsed. Ise lootsin ehk veidi paremat kohta, aga ütlen ausalt – see oli mu karjääri üks raskemaid võistlusi, ilmselt isegi top üks kross. Füüsiliselt oli väga raske, kuid andsin mõlemas sõidus maksimumi ja esimese sõidu viimasel ringil suutsin veel mööduda, mis oli hea," lisas ta.

"Kokkuvõttes võib öelda, et A-finaal õnnestus – 20 meeskonna seas 13. koht, mis on parem kui mullu. Tegime laupäevast vigade paranduse ja õppisime palju. Harrilt ja Jörgenilt väga head stardid, Joosepilt tubli töö lõpuni – kõik andsid endast maksimumi," märkis koondise mänedžer Martin Arumäe.

Võitjaks tuli teist aastat järjest Austraalia (19 punkti), teise koha saavutas USA (33 p) ja kolmas oli Prantsusmaa (33 p). Eesti lähinaabritest pääsesid finaali Rootsi ja Läti, kes lõpetasid vastavalt seitsmendal (84 p) ja üheksandal kohal (88 p).

Eesti on tänaseks Rahvuste krossil järjepidevalt osalenud 32 korda.