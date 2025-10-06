X!

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

Veemoto
Foto: Eesti Veemoto Liit/Facebook
Veemoto

Eesti veemotosportlane Joonas Lember krooniti Itaalias Borettos toimunud Hydro GP etapil paadiklassis F-125 maailmameistriks.

Sinises paadis numbriga 22 sõitnud Lember võitis esimese, kordusele läinud võistlussõidu. Teine sõit katkestati tugeva tuule tõttu ning Lember tuli lõpuks kaheetapiliseks kujunenud MM-sarjas maailmameistriks.

Marek Peeba võitis klassis F-250 pronksmedali ning Erko Aabrams oli klassis F-500 kokkuvõttes neljas.

Toimetaja: Henrik Laever

