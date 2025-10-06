Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

Marek Peeba võitis klassis F-250 pronksmedali ning Erko Aabrams oli klassis F-500 kokkuvõttes neljas.

Sinises paadis numbriga 22 sõitnud Lember võitis esimese, kordusele läinud võistlussõidu. Teine sõit katkestati tugeva tuule tõttu ning Lember tuli lõpuks kaheetapiliseks kujunenud MM-sarjas maailmameistriks.

