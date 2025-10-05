X!

Pogacar oli taas omaette klassist

Prantsusmaal toimunud maanteeratturite Euroopa meistrivõistlustel võitis eliitmeeste grupisõidu sloveen Tadej Pogacar.

Nädal tagasi grupisõidus maailmameistritiitlit kaitsnud Pogacar oli taas omaette klassist. Ta sõitis seekord teistel eest ära 75 kilomeetrit enne lõppu ja sai edu Pariisi olümpiavõitja, belglase Remco Evenepoeli ees rohkem kui minuti peale. Finišis oli vahe pool minutit.

Pronksmedali sai kodupubliku rõõmuks kaela Paul Seixas (+3.41) ning kuue parema hulka mahtusid veel itaallane Christian Scaroni (+4.04), lätlane Toms Skujinš (+4.16) ja hispaanlane Juan Ayuso (+4.21).

Ainsa eestlasena stardis olnud Markus Pajur finišisse ei jõudnud. "Kontroll oli olemas, aga lõpuks lasti väga suur atrõõv minema. Kahjuks ma sinna sisse ei saanud," rääkis Pajur. "Esimesel ringil oli tõus okei tempoga ja teisel ringil tundsin, et on palju. Sõitsin omas tempos, mõnda aega olin üksinda. Väga raske ring, aga seda oli ka teada."

Kokku lõpetas sõidu vaid 17 ratturit. Teiste seas jäi tulemuseta kahekordne Prantsusmaa velotuuri üldvõitja, taanlane Jonas Vingegaard.

EM-i kokkuvõttes oli edukaim medaliriik Belgia, mille sportlased võitsid kolm kuldmedalit, kaks hõbedat ja ühe pronksi. Kolm kuldmedalit pälvisid ka Hispaania ratturid ning vähemalt ühe medali võitis 13 riiki.

Toimetaja: Henrik Laever

