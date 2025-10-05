McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

Esikohalt startinud Russell tegi veatu etteaste ning juhtis sõitu algusest lõpuni. Ta ületas Marina Bay tänavaringrajal finišijoone 5,4-sekundilise eduga valitseva maailmameistri Max Verstappeni (Red Bull) ees.

Verstappenit üritas viimastel ringidel survestada Lando Norris (McLaren), kuid tulutult ning McLareni piloot pidi leppima kolmanda kohaga (+6,066). Neljas oli tema tiimikaaslane ja MM-sarja üldliider Oscar Piastri (+8,146).

Nende tulemustega kindlustas McLaren teist hooaega järjest MM-tiitli konstruktorite arvestuses. Ühtekokku on McLaren võitnud kümme konstruktorite MM-tiitlit ning kõigi aegade arvestuses jäädakse alla üksnes Ferrarile (16).

Pilootide arvestuses jätkab liidrina Piastri (336 punkti), kuid vahe Norrisega vähenes 22 punktile. Kolmandal kohal püsiv Verstappen kaotab liidrile 63 punktiga.

Hooaja lõpuni jääb veel kuus etappi, järgmisena sõidetakse kahe nädala pärast USA-s Austinis.