Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

Norra väikelinnas Fördes jätkuvatel tõstmise maailmameistrivõistlustel näitavad võimu Põhja-Korea sportlased, kes on kolme esimese võistluspäeva jooksul saanud igalt alalt medali.

Seni on tehtud puhas töö naiste kategooriates, kus kuldmedalid on läinud Ri Song-gumile (kuni 48 kg), Kang Hyon-gyongile (53 kg) ja Kim Il-gyongile (58 kg). Seejuures Ri ja Kim püstitasid ühtlasi kogusumma maailmarekordi vastavalt 213 ja 236 kilogrammiga.

Meeste alasid on peetud kaks: kõige kergemate (kuni 60 kg) kaalukategoorias võidutses hiinlane Wang Hao (302 kg) ja kuni 65-kiloste seas sai maailmarekordi 324 kilogrammi oma nimele türklane Mohammed Furkan Özbek.

Euroopale on senise suurvõistluse jooksul jagunud kaks medalit: lisaks Özbekile teenis rumeenlanna Mihaela Cambei kuni 53-kiloste naiste seas Euroopa rekordi 208 kilogrammiga hõbemedali.

Maailmarekordid maailmameistrivõistlustel pole üllatus, sest kahe hooaja vahel uuendati kaalukategooriaid ja seetõttu alustati niiöelda puhtalt. Küll aga tuleb tõstjatel saada jagu kehtestatud standarditest.

Tõstmise MM kestab Norras 2.-11. oktoobrini. Eesti tõstjad seekord kaasa ei tee.