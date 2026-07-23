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Hein hoidis Werderi värava puhtana

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Karl Jakob Hein kandis Bremeni Werderi teises hooajaeelses kontrollmängus nii kaptenipaela kui ka esiväravavahi kindaid ning aitas meeskonna 2:0 võiduni Jaapani kõrgliigaklubi Okayama üle.

Euroopas treeninglaagris viibinud Okayama pani põhikoosseisu kuulunud Heina tööle juba kohtumise alguses, kui Eesti koondise väravavaht pidi tõrjuma 11. minutil nurgalöögi järel sündinud ohtliku olukorra. Avapoolajal saatis Jaapani klubi Werderi värava suunas kolm raamide vahele läinud lööki, kuid Hein sai nendega kindlalt hakkama, vahendab Soccernet.ee.

Teiseks poolajaks usaldas Werder väravasse eeldatavasti kolmanda numbri Markus Kolke. Wereder lõi mõlemal poolajal ühe värava ning teenis 2:0 võidu.

Werder alustas hooajaeelset perioodi 6:2 võiduga ning meeskonnaga pole veel liitunud Heina peamine konkurent Alexander Schlager ega tavapärane kapten Marco Friedl, kes esindasid Austriat MM-il ja naudivad veel puhkust.

Järgmise kontrollmängu peab Werder laupäeval värskelt Karol Metsa koduklubiks saanud Bochumi vastu. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

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