Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning Eesti Jalgpalli Liit avasid eelmisel nädalal A. Le Coq Arenal elamusliku jalgpallimuuseumi, kus on eksponeeritud erinevaid esemeid ja materjali Eesti jalgpalli ajaloost.

Vitriinisaalis eksponeeritakse haruldasi Eesti jalgpallilooga seotud esemeid, sportlaste varustust, karikaid ja medaleid – iga vitriin jutustab oma loo: Eesti jalgpallitipud, kohtunike lugu, mängureeglid, fännimaailm, rahvusvahelised tähed ja palju muud. Jalgpallimuuseum hakkab peagi pakkuma ka erinevaid haridusprogramme ja eksklusiivseid A. Le Coq Arena staadionituure.

"Ringvaade" külastas muuseumi Saksamaa kõrgliigaklubis Bremeni Werder leiba teeniva Karl Jakob Heinaga, kelle mängusärkki kollektsioonis ripub. Hein võrdles muuseumis näiteks enda kindaid endise koondise esiväravavahi Sergei Pareiko omadega ning pani võimed proovile omanimelisel reaktsioonikiirust testival masinal.

23-aastane Hein on alates 2018. aastast kuulunud Londoni Arsenali hingekirja, nii eelmisel hooajal Real Valladolidis kui nüüd Werderis mängib ta laenulepingu alusel. Oma debüüdil Werderi eest kaitses Hein väravat Müncheni Bayerni vastu, pärast mängu õnnestus tal isiklikku kollektsiooni lisada kuulsa Manuel Neueri särk.

"Mängisime Norra vastu, mul õnnestus Martin Ödegaardi särk saada. Ikkagi tiimikaaslased [Arsenalis], tunneme üksteist väga hästi ja sellel on tähendus. Nüüd sain Neueri, oma suure iidoli särgi. Need on minu jaoks hiigelväärtusega. Mul on ka Petr Cechi kindad, mis ta mulle autogrammiga andis. Praegu jätan ka kindaid ja putsasid alles, kunagi on mõte ka enda koju Karl Heina muuseum teha," lisas koondise esikinnas.

"Jalgpalliajalugu on väga pikk ja rikkalik," tõdes Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja muuseumi kollektsioonist. "Erinevatel aegadel on jalgpall omandanud rahva seas erineva tähenduse. Valikuid on tulnud kõvasti teha."