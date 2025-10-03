Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

Kullerkann läbis Türgi meistriliigasse kuuluva Istanbuli Besiktase ridades edukalt hooajaeelse prooviperioodi ja reedel tehti üleminek ametlikuks. Besiktase juurde kutsus ta harjutama endine Eesti koondise juhendaja Lorenzo Micelli, kes peab Besiktases asendama vigastada saanud diagonaali.

"Sattusingi siia ootamatult, enda jaoks ka. Rääkisin mõni aeg tagasi peatreener Lorenzo Micelliga, milline mu olukord on. Ütlesin talle, et ei ole klubi ja väga kohta, kus treenida Eestis ja siis ta pakkuski välja, et äkki ma saan siia treenima tulla, kuna neil teine diagonaalründaja sai eelhooajal vigastada," rääkis Kullerkann ERR-ile.

"Esialgu tulin siia kaheks nädalaks niiöelda prooviperioodile. Tundub, et siin jäädi rahule ja nüüd saingi lepingu pooleks hooajaks. Põhimõtteliselt selle ajani, kui see esialgne diagonaalründaja saab tagasi tulla," lisas eestlanna.

Besiktas on teinud uue peatreeneri saabumisega suuri muudatusi ning mullusest koosseisust on alles jäänud vaid poolatar Julia Szczurowska, kes on ühtlasi türklanna Yasemin Öseli vigastuse järel Kullerkanni ees esidiagonaal.

Besiktas pidas hooaja eel ka rahvusvahelise turniiri, kus saavutati kolmas koht. "Ma tulin pingevabalt peale ja ütleks, et esimesed mängud ei olnud viga. Tulin ikkagi vahetusest sisse ja meil põhidiagonaal on õnneks terve ja kõik sujub hästi. Minu roll siin võistkonnas ongi toetav ja võtan seda kui enda vormi hoidmiseks ja väga-väga tugevas tiimis ja liigas treenimiseks ja mängimiseks," ütles Kullerkann.

"Esimesed mängud olid küll suhteliselt rabedad, aga see on selline eelhooajale tavapärane nähtus. Otsime veel oma rütmi ja võistkond tutvub treeneri süsteemiga. Ma arvan, et võistkonnal on väga head väljavaated hooajaks," lisas ta. "Sisseelamine on super olnud. Klubi võimalused on suurepärased. Kogu see treenerite kooslus on esiteks mulle tuttav, mis on väga tore ja ma usaldan neid ka väga. Ma tõesti naudin siin olemist ja treenimist hetkel."

Eelmisel hooajal oli Besiktas maailma tippu kuuluvas Türgi meistriliigas kümnes ning koduses karikasarjas saavutati viies koht. Uut hooaega alustakse 12. oktoobril ja Kullerkannist saab esimene Eesti naisvõrkpallur, kes ühes maailma paremas liigas väljakule astub. "Tugijõudu on päris palju, saal on väga korralik, mängutase on igatpidi parem. Ma eelmise Türgi kogemusega ei võrdleks, eelmine oli piisavalt šokeeriv ja traumeeriv. Siin olem ma tõesti rahul ja naudin täiega," lõpetas ta.