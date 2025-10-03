X!

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

Võrkpall
Foto: Besiktas Voleybol
Võrkpall

Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Kadi Kullerkann läbis Istanbuli Besiktase naiskonnas prooviperioodi ja hakkab mängima maailma tippu kuuluvas Türgi kõrgliigas.

Kullerkann läbis Türgi meistriliigasse kuuluva Istanbuli Besiktase ridades edukalt hooajaeelse prooviperioodi ja reedel tehti üleminek ametlikuks. Besiktase juurde kutsus ta harjutama endine Eesti koondise juhendaja Lorenzo Micelli, kes peab Besiktases asendama vigastada saanud diagonaali.

"Sattusingi siia ootamatult, enda jaoks ka. Rääkisin mõni aeg tagasi peatreener Lorenzo Micelliga, milline mu olukord on. Ütlesin talle, et ei ole klubi ja väga kohta, kus treenida Eestis ja siis ta pakkuski välja, et äkki ma saan siia treenima tulla, kuna neil teine diagonaalründaja sai eelhooajal vigastada," rääkis Kullerkann ERR-ile.

"Esialgu tulin siia kaheks nädalaks niiöelda prooviperioodile. Tundub, et siin jäädi rahule ja nüüd saingi lepingu pooleks hooajaks. Põhimõtteliselt selle ajani, kui see esialgne diagonaalründaja saab tagasi tulla," lisas eestlanna.

Besiktas on teinud uue peatreeneri saabumisega suuri muudatusi ning mullusest koosseisust on alles jäänud vaid poolatar Julia Szczurowska, kes on ühtlasi türklanna Yasemin Öseli vigastuse järel Kullerkanni ees esidiagonaal.

Besiktas pidas hooaja eel ka rahvusvahelise turniiri, kus saavutati kolmas koht. "Ma tulin pingevabalt peale ja ütleks, et esimesed mängud ei olnud viga. Tulin ikkagi vahetusest sisse ja meil põhidiagonaal on õnneks terve ja kõik sujub hästi. Minu roll siin võistkonnas ongi toetav ja võtan seda kui enda vormi hoidmiseks ja väga-väga tugevas tiimis ja liigas treenimiseks ja mängimiseks," ütles Kullerkann.

"Esimesed mängud olid küll suhteliselt rabedad, aga see on selline eelhooajale tavapärane nähtus. Otsime veel oma rütmi ja võistkond tutvub treeneri süsteemiga. Ma arvan, et võistkonnal on väga head väljavaated hooajaks," lisas ta. "Sisseelamine on super olnud. Klubi võimalused on suurepärased. Kogu see treenerite kooslus on esiteks mulle tuttav, mis on väga tore ja ma usaldan neid ka väga. Ma tõesti naudin siin olemist ja treenimist hetkel."

Eelmisel hooajal oli Besiktas maailma tippu kuuluvas Türgi meistriliigas kümnes ning koduses karikasarjas saavutati viies koht. Uut hooaega alustakse 12. oktoobril ja Kullerkannist saab esimene Eesti naisvõrkpallur, kes ühes maailma paremas liigas väljakule astub. "Tugijõudu on päris palju, saal on väga korralik, mängutase on igatpidi parem. Ma eelmise Türgi kogemusega ei võrdleks, eelmine oli piisavalt šokeeriv ja traumeeriv. Siin olem ma tõesti rahul ja naudin täiega," lõpetas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

02.10

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

02.10

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

01.10

Võru alustas Balti liiga hooaega kindla võiduga debütandi üle

01.10

Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle

30.09

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

27.09

Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

27.09

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

27.09

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

26.09

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

videod

sport.err.ee uudised

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

03.10

ETV spordisaade, 3. oktoober

03.10

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

03.10

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

03.10

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja Uuendatud

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

03.10

Horse Show avapäeva parim eestlane oli Raag, võitis Läti olümpiasportlane

03.10

FIS-i president: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

03.10

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

03.10

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

03.10

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

03.10

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

loetumad

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

03.10

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo