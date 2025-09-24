Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse
Eesti naiste võrkpallikoondise diagonaalründaja Kadi Kullerkann sõlmis lepingu Türgi kõrgliigas mängiva Besiktasega.
Kullerkann sõlmis lepingu Besiktase spordiklubiga, kes otsis pahkluud vigastanud Yasemin Özelile asendust.
Noorena USA-sse ülikooli siirdunud ning pärast seda nii Euroopas kui kodumaal eduka karjääri teinud Kullerkann esindas eelmisel hooajal Kreekas Thessaloniki Arist. Türgis on ta varemgi mänginud, 2017-18 hooajal mängis ta Türgi esiliigas Istanbuli Yesil Bayramici klubis.
Türgi kõrgliiga ehk Sultanlar Ligi hooaeg algab 12. oktoobril.
