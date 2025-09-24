X!

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

Võrkpall
Besiktase võrkpallinaiskond (Kadi Kullerkann kannab numbrit 19)
Besiktase võrkpallinaiskond (Kadi Kullerkann kannab numbrit 19) Autor/allikas: Besiktas Voleybol
Võrkpall

Eesti naiste võrkpallikoondise diagonaalründaja Kadi Kullerkann sõlmis lepingu Türgi kõrgliigas mängiva Besiktasega.

Kullerkann sõlmis lepingu Besiktase spordiklubiga, kes otsis pahkluud vigastanud Yasemin Özelile asendust.

Noorena USA-sse ülikooli siirdunud ning pärast seda nii Euroopas kui kodumaal eduka karjääri teinud Kullerkann esindas eelmisel hooajal Kreekas Thessaloniki Arist. Türgis on ta varemgi mänginud, 2017-18 hooajal mängis ta Türgi esiliigas Istanbuli Yesil Bayramici klubis.

Türgi kõrgliiga ehk Sultanlar Ligi hooaeg algab 12. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

võrkpalliuudised

13:11

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

23.09

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

22.09

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

17.09

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

15.09

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

14.09

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi said U-18 EM-il neljanda koha

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Võru alistas Gutmanni turniiri finaalis Tartu

videod

sport.err.ee uudised

14:25

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

13:49

Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

13:11

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

12:44

Poolak ja Timmusk pälvisid MM-il 18. koha

12:19

Kläbo viidi kurja herilase tõttu haiglasse

11:44

Heategevuslik Teatejooks tähistas 20. sünnipäeva

11:11

Kushteyn sõuab MM-il D-finaalis

10:54

Tamm oli Rootsi turniiril nii üksik- kui paarismängu edukas

10:33

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

10:18

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

09:38

Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

09:10

TÄNA OTSE | Levadial on Tallinna derbis hädasti võitu vaja

08:42

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

08:07

Tartu Ülikooli kaheksapaat krooniti Euroopa ülikoolide meistriks

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

loetumad

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

10:33

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

10:18

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo