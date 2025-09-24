Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

Kullerkann sõlmis lepingu Besiktase spordiklubiga, kes otsis pahkluud vigastanud Yasemin Özelile asendust.

Noorena USA-sse ülikooli siirdunud ning pärast seda nii Euroopas kui kodumaal eduka karjääri teinud Kullerkann esindas eelmisel hooajal Kreekas Thessaloniki Arist. Türgis on ta varemgi mänginud, 2017-18 hooajal mängis ta Türgi esiliigas Istanbuli Yesil Bayramici klubis.

Türgi kõrgliiga ehk Sultanlar Ligi hooaeg algab 12. oktoobril.