Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

Belgradi meeskond alustas võõrsilmängu tugevalt, kui hoidis Bayernit üle kahe minuti kuival ning läks 18:9 juhtima. Resultatiivse avaveerandi võitis Crvena zvezda 28:24, hoidis teisel perioodil vahe pikalt kaheksal punktil ning läks teise poolaja alguses taas ette ka üheksaga.

Siis tabas Obst kolmandal veerandajal neli kaugviset, Bayern tegi 14:2 vahespurdi ning alustas otsustavat perioodi kuuepunktilises eduseisus, seal hoiti külalismeeskonda esimese nelja minuti jooksul vaid ühe punkti peal. Kirsina tordil tabas Obst mängu lõpus kahe minuti jooksul veel kolm kaugviset ja Bayern teenis Euroliiga hooaja esimese võidu.

Äsja Saksamaa koondisega Euroopa meistriks kroonitud Obst tabas mängu lõpuks 16 kaugviskest 9 ja kogus 31 punkti, lisaks veel kaks ründelauda ja ühe vaheltlõike. Bayerni ridades jõudsid kahekohalise punktisummani veel kolm meest, Belgradi meeskonna kasuks tegi suurepärase mängu 27 punkti visanud (visked väljakult 8/14, vabavisked 9/11) Jordan Nwora.

Avamängus Bologna Virtuse vastu vaid 68 punkti visanud Madridi Real heastas eksimuse neljapäeval kodusaalis, kui alistas Olympiakosi 89:77. Kreeka hiid alustas mängu võimsalt, tabades oma seitse esimest kaugviset; Tyler Dorsey kogus juba avaveerandiga 16 punkti.

Seejärel viskekäed jahtusid, avaveerandil 11 kolmesest 8 tabanud Olympiakos eksis oma 16 ülejäänud üritusel ning jäi Reali tugeva kaitse surve tõttu otsustaval veerandajal kuus minutit järjest nullile. Võrdselt minuteid jaganud Reali resultatiivseim oli 18 punkti visanud Mario Hezonja, Gabriel Deck panustas 13 punktiga. Dorsey lõpetas mängu 20 punktiga, Evan Fournier kogus Olympiakosi kasuks 14 punkti.

Belgradi Partizan juhtis kodusaalis Milano Olimpia vastu kolmanda veerandaja alguses ka 20 punktiga, aga jättis siis ukse praokile ning Itaalia klubi kahandas mängu lõpuks kaotusseisu 78:80 peale. Sterling Browni 20 punktile vastas Milano poolt Shavon Shields 21 punktiga.