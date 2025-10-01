X!

Võru alustas Balti liiga hooaega kindla võiduga debütandi üle

Võrkpall
Võru Barrus VK meeskond
Võru Barrus VK meeskond Autor/allikas: Andri Tallo/Võru Barrus VK/Volley.ee
Võrkpall

Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas kohtusid kolmapäeval Võrus sealne Võru Barrus Võrkpalliklubi ning kõrgemas seltskonnas oma debüüdi teinud Audentes/Solarstone. 3:0 (25:22, 25:17, 25:14) võidu võttis kodumeeskond.

Võitjate edukaim oli kolmapäeval 16 punktiga (+4) Kyle Wilson, Renato Santos lisas 13 punkti (+7) ning Robin Kahu panustas 10 silmaga (+7), kirjutab Volley.ee.

Oliver Lüütsepa juhendatava Barruse vastuvõtt oli 61% ning rünnakuid realiseeriti 51-protsendiliselt.  Blokis võimutsenud Võru suutis vastase rünnakutele käed ette saada 12 korral (4 blokki panid nii Santos kui Mattias Rahuoja), servil löödi 6 ässa ja eksiti 15 pallingul.

Noore Audentes/Solarstone'i meeskonna poolel kogusid 6 punkti nii Mati Juus (+2), Patrick Saimre (-6) kui Mark Norman Soome (+0). Audentese vastuvõtt oli 29%, rünnak 32%, blokiga teeniti 5 ja serviga 1 punkt (eksiti 9 pallingul).

Laupäeval, 4. oktoobril kell 16 lähevad Tartus eeldatavas põnevusmängus vastamisi Tartu Bigbank ning Pärnu Võrkpalliklubi, Audentes/Solarstone võõrustab laupäeval kell 16 Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonda ning pühapäeval kell 17 ootab leedukaid külla Selver x TalTechi meeskond.

Põhiturniir lõpeb 7. veebruaril, mängitakse kaks ringi, seejärel peetakse play-off'id. Veerand- ja poolfinaalid toimuvad vahemikus 14. veebruar – 3. märts. Finaalipäev on 7. märtsil, mil peetakse pronksimäng ja finaal.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
