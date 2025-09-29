Paskotši, Käit ja Palumets tegid täismängu
Eesti jalgpallikoondislased Maksim Paskotši, Mattias Käit ja Kevor Palumets tegid oma koduklubide pühapäevastes liigamängudes kaasa kõik minutid.
Maksim Paskotši tööandja Gent võitis Belgia kõrgliigas Brugge Cerclet 4:2. Üheksa matšiga 14 punkti kogunud Gent paikneb neljandal tabelireal, vahendab Soccernet.
Mattias Käidi koduklubi Thun läks Šveitsi kõrgliigas Berni Young Boysi vastu teise poolaja alguses juhtima, aga kaotas lõpuks 2:4. Thun lasi tabelis Young Boysi endast mööda ja langes kolmandaks.
Kevor Palumets tegi samuti täismängu, kui tema tiim Podbrezova Železiarne kaotas Slovakkia kõrgliigas Ružomberokile 0:1. Vastased lõid värava 88. minutil. Üheksa mänguga 11 punkti korjanud Podbrezova asub seitsmendal positsioonil.
Toimetaja: Henrik Laever