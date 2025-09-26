X!

Judolootused Vares ja Aktas murravad Tartust maailma tippu

Judo
Foto: Kuvatõmmis
Judo

Noored Eesti judokad Jakob Vares ja Emma-Melis Aktas võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt sel aastal medali ja loodavad seda teha ka MM-il oktoobris.

Tartus asuvas Olümpiko spordiklubis treenib suur osa Eesti judo säravamatest tulevikulootustest. Hoolimata sellest, et Marek-Adrian Mäsak jäi Slovakkias Bratislavas toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel medalita, sai koondis siiski rõõmustada.

Just Egert Ehari ja Priit Bergi käe all treenivad Olümpiko judomaadlejad võitsid kaks medalit – noormeeste kaalukategoorias kuni 100 kilogrammi teenis Jakob Vares hõbeda ning neidude kehakaalus üle 78 kilogrammi pronksi Emma-Melis Aktas. Medal on mõlemal samalt võistluselt ette näidata ka mullusest.

"Ma ütleks, et selline kümnest kuus," arvas Aktas ERR-iga rääkides. "Ma ei olnud kõige paremas vormis. Poolfinaalis – ma pean vaimselt veel tugevam olema. Ma võib-olla olin natuke liiga närvis ja tahtsin see aasta ka kindlasti finaali saada. Aga ma arvan, et ma olen võimeline paremini maadlema."

Tänavuselt täiskasvanute MM-ilt on Aktasel kirjas lausa viies koht. "Täiskasvanuid ikka jõuga nii naljalt ära ei suru. neil on väga küps maadlus," tõdes Aktas. "Nad ei ole enam nii naiivsed, neid ei saa nii kergesti ära petta. Aga juunioritega ongi, et nad ei ole nii kogenud, nii tugevad, võib-olla ei ole tehnika täitsa välja arenenud."

Sisekaitseakadeemias õppiv Jakob Vares on omas kaalukategoorias juunioride seas maailma edetabelis lausa esimene. Juunioride EM-finaalis kaotas ta teist aastat järjest Serbia noormehele Milan Bulajale. Et serblast võita, tuleb Varese hinnangul teha tööd eelkõige jõusaalis.

"Paljud küsisid siis, et "oi, kuidas oli? Teist aastat järjest kaotasid samale kutile". Aga elu pole antud ära halada, nagu Metsatöll laulab. Jälgin neid sõnu ja mul ei ole hullu. Sain peksa, siis sain peksa. Lähme edasi," ütles Vares.

Esimesed täiskasvanute võistlused on Varesel tehtud ja selle hooajaga saab juunioride aeg läbi. Laagrites on ta saanud maadelda väga tugevate vastastega.
"See tundubki natuke uskumatu. Varem vaatasid, nägid kuskil kuldset seljasilti, mõtlesid – olümpiavõitja. Täitsa pekkis! Ei ole võimalik, et selliseid inimesi näen. Aga nüüd maadlen nendega ja maadlen päris hästi nendega," sõnas Vares.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

23:45

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

22:49

Judolootused Vares ja Aktas murravad Tartust maailma tippu

22:24

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

21:54

ETV spordisaade, 26. september

21:29

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

19:14

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

18:14

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo