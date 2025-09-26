Judolootused Vares ja Aktas murravad Tartust maailma tippu

Noored Eesti judokad Jakob Vares ja Emma-Melis Aktas võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt sel aastal medali ja loodavad seda teha ka MM-il oktoobris.

Tartus asuvas Olümpiko spordiklubis treenib suur osa Eesti judo säravamatest tulevikulootustest. Hoolimata sellest, et Marek-Adrian Mäsak jäi Slovakkias Bratislavas toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel medalita, sai koondis siiski rõõmustada.

Just Egert Ehari ja Priit Bergi käe all treenivad Olümpiko judomaadlejad võitsid kaks medalit – noormeeste kaalukategoorias kuni 100 kilogrammi teenis Jakob Vares hõbeda ning neidude kehakaalus üle 78 kilogrammi pronksi Emma-Melis Aktas. Medal on mõlemal samalt võistluselt ette näidata ka mullusest.

"Ma ütleks, et selline kümnest kuus," arvas Aktas ERR-iga rääkides. "Ma ei olnud kõige paremas vormis. Poolfinaalis – ma pean vaimselt veel tugevam olema. Ma võib-olla olin natuke liiga närvis ja tahtsin see aasta ka kindlasti finaali saada. Aga ma arvan, et ma olen võimeline paremini maadlema."

Tänavuselt täiskasvanute MM-ilt on Aktasel kirjas lausa viies koht. "Täiskasvanuid ikka jõuga nii naljalt ära ei suru. neil on väga küps maadlus," tõdes Aktas. "Nad ei ole enam nii naiivsed, neid ei saa nii kergesti ära petta. Aga juunioritega ongi, et nad ei ole nii kogenud, nii tugevad, võib-olla ei ole tehnika täitsa välja arenenud."

Sisekaitseakadeemias õppiv Jakob Vares on omas kaalukategoorias juunioride seas maailma edetabelis lausa esimene. Juunioride EM-finaalis kaotas ta teist aastat järjest Serbia noormehele Milan Bulajale. Et serblast võita, tuleb Varese hinnangul teha tööd eelkõige jõusaalis.

"Paljud küsisid siis, et "oi, kuidas oli? Teist aastat järjest kaotasid samale kutile". Aga elu pole antud ära halada, nagu Metsatöll laulab. Jälgin neid sõnu ja mul ei ole hullu. Sain peksa, siis sain peksa. Lähme edasi," ütles Vares.

Esimesed täiskasvanute võistlused on Varesel tehtud ja selle hooajaga saab juunioride aeg läbi. Laagrites on ta saanud maadelda väga tugevate vastastega.

"See tundubki natuke uskumatu. Varem vaatasid, nägid kuskil kuldset seljasilti, mõtlesid – olümpiavõitja. Täitsa pekkis! Ei ole võimalik, et selliseid inimesi näen. Aga nüüd maadlen nendega ja maadlen päris hästi nendega," sõnas Vares.