Eesti noored judokad võitsid EM-il kaks medalit

Kuu aja eest Skopjes peetud judo juunioride Euroopa karikaetapil kulla võitnud Jakob Vares (-100 kg) jätkas heas vormis ka Slovakkias, kui saavutas hõbemedali. Emma-Melis Aktas, kes võitis pronksimatši.

"Oleme oma sportlaste üle äärmiselt uhked," ütles juunioride koondise peatreener Egert Ehari. "Jakobi ja Emma-Melise medalid on tunnistus nende aastatepikkusest pingutusest ja pühendumusest. See on suur tunnustus nii sportlastele endile kui ka nende peredele ja toetajatele."

Järgmine suur väljakutse ootab Eesti judokaid juba oktoobris, kui Peruu pealinnas Limas toimuvad juunioride maailmameistrivõistlused.