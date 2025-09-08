X!

EOK premeerib juunioride EM-il medali võitnud judokaid

Maadlus
Jakob Vares
Jakob Vares Autor/allikas: Dino Šečic
Maadlus

Eesti Olümpiakomitee premeerib Slovakkia pealinnas Bratislavas U-21 Euroopa meistrivõistlustel silmapaistvaid tulemusi näidanud judokaid Jakob Varest ja Emma-Melis Aktast ning nende treenereid.

Vares võitis hõbemedali kaalukategoorias –100 kg ning saab preemiat 2000 eurot. Tema treener Priit Bergi premeeritakse 1000 euroga.

Aktas võitis pronksmedali naiste raskekaalus (+78 kg) ning saab preemiat 1000 eurot. Tema juhendaja Egert Eharit premeeritakse 500 euroga.

EOK asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter kinnitas, et Eesti judo on tänu noortele taas tõusuteel. "Jakob Vares võitis juba teist aastat järjest medali, mis näitab tema stabiilsust ja potentsiaali. Emma-Melisel on seljataga juba väga pikk hooaeg ning ta on tõestanud ennast ka juba täiskasvanute seas. Edu teile ja Eesti judole juba järgmisel kuul Peruus toimuval juunioride MM-il!" ütles Kanter. 

Preemiad on määratud vastavalt Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kehtestatud korrale, millega tunnustatakse sportlasi ja nende treenereid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite eest. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.

Emma-Melis Aktas Autor/allikas: IJF.org

Toimetaja: Kristjan Kallaste

