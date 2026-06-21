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Aktas saavutas Ulaanbaatari Grand Slamil viienda koha

Judo
Emma-Melis Aktas
Emma-Melis Aktas Autor/allikas: Kulumbegashvili Tamara/IJF
Judo

Eesti judotalent Emma-Melis Aktas pääses Ulaanbaataris toimunud Grand Slami etapil pronksimatši, kuid jäi siiski medalita.

Aktas läbis naiste +78 kg turniiri võimsalt, kui alistas avaringis Mongoolia esindaja Jargalmaa Enkhmendi, siis hiinlanna Jinesinuer Ayimani ning otsustavas kohtumises kahekordse EM-pronksi ja mitmekordse Grand Slami võitja Asya Tavano.

Poolfinaalis pidi eestlanna aga tunnistama tunamulluse maailmameistri Mao Arai paremust ning langes seejärel pronksimatši, kus ta jäi alla mullu juunioride maailmameistriks tulnud prantslanna Celia Cancanile. Teise pronksmedali võitis itaallanna Tavano, turniiri võitis hiinlanna Arai.

GP-etapil osales ka Klen Kristofer Kaljulaid, kes alistas meeste -90kg turniiril hollandlase Markus Van Dijki, aga sai seejärel kolmandas ringis tšehh Adam Kopeckylt kaotuse. Jakob Vares pidi -100 kg kaaluklassi avamatšis tunnistama itaallase Gennaro Pirelli paremust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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