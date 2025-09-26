U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

Moser ületas juulis Põhja-Makedoonias Skopjes toimunud olümpiafestivalil nelja meetri ja 52 sentimeetri kõrgusele asetatud lati, millega püstitas kuni 18-aastaste maailma kõigi aegade tipptulemuse.

Eesti Kergejõustikuliit teatas neljapäeval, et Moser nimetati selle saavutusega Euroopa Kergejõustikuliidu hooaja tõusva tähe auhinna nominendiks. Hääletusel konkureerivad temaga britt Innes FitzGerald, norralanna Henriette Jaeger, hispaanlanna Sofia Santacreu ja rumeenlanna Alexandra Stefania Uta, horvaat Jana Košcak, itaallannad Kelly Doualla ja Erika Saraceni ning šveitslannad Jil Sanchez ja Audrey Werro.

Hääletada saab Euroopa Kergejõustikuliidu kodulehel.