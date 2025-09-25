X!

Pesapalliliigas MLB sai näha maagilist verstaposti

Aaron Judge
Aaron Judge Autor/allikas: SCANPIX / AP
Põhja-Ameerika pesapalli profiliigas MLB jõudis väga elitaarsesse klubisse New York Yankeesi tähtmängija Aaron Judge, kes kogus neljandat korda ühel hooajal vähemalt 50 kodujooksu.

Judge tegi kolmapäeval Yankeesi 8:1 võidumängus Chicago White Soxi üle kaks kodujooksu, mis olid vastavalt tema hooaja 50. ja 51. Karjääri jooksul ületas Judge maagilise piiri ka 2017., 2022. ja 2024. aastal.

MLB ajaloos on vaid neli meest suutnud teha neli vähemalt 50 kodujooksuga hooaega: need on lisaks Judge'ile ka tema legendaarne klubikaaslane Babe Ruth 1920. aastatel ning hiljem ka Mark McGwire ja Sammy Sosa. Rohkem pole kirjas kellelgi.

33-aastasest Judge'ist sai ühtlasi neljas mängija sel hooajal, kes selle piiri ületanud - varem ka Cal Raleigh (Seattle Mariners), Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies) ja Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) - ja ka see kordab rekordit.

Varem on nii palju mängijaid ühel hooajal vähemalt 50 kodujooksuni jõudnud vaid kahel juhul: 1998. ja 2001. aastal, kusjuures mõlemal juhul oli üks neist Sosa.

MLB põhihooaeg hakkab jõudma vaikselt lõpule. Hetkel on kõigil meeskondadel pidada veel kolm-neli mängu ning American League'is jagavad esikohta Yankees ja Toronto Blues Jays (90-68) ning National League'i juhib Milwaukee Brewers (96-63).

Toimetaja: Siim Boikov

