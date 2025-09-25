Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad
Eesti jalgpallurite koduklubid olid kolmapäeval Tšehhi, Slovakkia ja Sloveenia karikamängudes võidukad.
Vlasi Sinjavski sekkus Tšehhi karikavõistluste 1/16-finaalis väljakule vahetusest 62. minutil, kui tema koduklubi Praha Bohemians juhtis II liigas mängiva Domažlice vastu 3:0. Lõpuks võitis Bohemians tulemusega 4:1, vahendab Soccernet.ee.
Robi Saarma tegi Tšehhi karikasarja 1/16-finaalis kaasa esimese poolaja, mille tema tööandja Pardubice kaotas II liiga meeskonnale Frydek-Mistek 0:1. Lõpuks läks kohtumine lisaajale ja Pardubice võitis 2:1.
Kevor Palumets kuulus kõrgliigaklubi Podbrezova Železiarne algkoosseisu, aidates oma meeskonnal võita Slovakkia karikavõistluste 1/32-finaalis II liiga võistkonda Podkonicet 3:1. Dimitri Jepihhin puudus koosseisust, kui tema leivaisa Trencin alistas kolmandas liigas mängiva Dubnica Spartaki 2:1.
Toimetaja: Anders Nõmm