Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

Kevor Palumets kuulus kõrgliigaklubi Podbrezova Železiarne algkoosseisu, aidates oma meeskonnal võita Slovakkia karikavõistluste 1/32-finaalis II liiga võistkonda Podkonicet 3:1. Dimitri Jepihhin puudus koosseisust, kui tema leivaisa Trencin alistas kolmandas liigas mängiva Dubnica Spartaki 2:1.

Robi Saarma tegi Tšehhi karikasarja 1/16-finaalis kaasa esimese poolaja, mille tema tööandja Pardubice kaotas II liiga meeskonnale Frydek-Mistek 0:1. Lõpuks läks kohtumine lisaajale ja Pardubice võitis 2:1.

Vlasi Sinjavski sekkus Tšehhi karikavõistluste 1/16-finaalis väljakule vahetusest 62. minutil, kui tema koduklubi Praha Bohemians juhtis II liigas mängiva Domažlice vastu 3:0. Lõpuks võitis Bohemians tulemusega 4:1, vahendab Soccernet.ee .

Eesti jalgpallurite koduklubid olid kolmapäeval Tšehhi, Slovakkia ja Sloveenia karikamängudes võidukad.

