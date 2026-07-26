Sinjavski alustas Tšehhi kõrgliigas hooaega võidukalt

Täismängu teinud Sinjavski tekitas 86. minutil terava olukorra, kui murdis vasakult äärelt palliga karistusalasse. Seejärel tema ühe tiimikaaslase löök viiekasti joonelt aga blokeeriti ning teise tiimikaaslase jätkulöök 16 meetrilt lendas üle värava, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumise ainsa värava lõi Vaclav Jurecka rikošetiga 60. minutil. Eelmisel hooajal jäi Banik Tšehhi kõrgliigas eelviimasele, 15. kohale ning laupäevane vastane Zlin sai 12. koha.

Nikita Mihhailovi leivaisa Michalovce alustas Slovakkia kõrgliigas hooaega 0:2 kaotusega Podbrezova Železiarnele. Kohtumise mõlemad väravad löödi esimesel poolajal. Mihhailov tegi kaasa kõik 90 minutit.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.