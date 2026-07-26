Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Poomi kaunis kauglöök viis Trencini Slovakkia kõrgliiga avavoorus Komarno vastu juhtima. Mäng lõppes 1:1 viigiga.
Täismängu teinud Poom sahistas võrku 14. minutil. Tema tabamus oli terve Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks, kirjutab Soccernet.ee.
Dimitri Jepihhin mahtus samuti Trencini algrivistusse, tema vahetati välja 1:0 eduseisus 61. minutil. Kolmas Trencini eestlane Kristo Hussar avavoorus koosseisu ei kuulunud.
Eelmisel hooajal sai Trencin Slovakkia kõrgliigas kaheksanda ja laupäevane vastane Komarno eelviimase, 11. koha.
Toimetaja: Anders Nõmm