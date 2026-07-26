Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök

Eelmisel hooajal sai Trencin Slovakkia kõrgliigas kaheksanda ja laupäevane vastane Komarno eelviimase, 11. koha.

Dimitri Jepihhin mahtus samuti Trencini algrivistusse, tema vahetati välja 1:0 eduseisus 61. minutil. Kolmas Trencini eestlane Kristo Hussar avavoorus koosseisu ei kuulunud.

View this post on Instagram

Täismängu teinud Poom sahistas võrku 14. minutil. Tema tabamus oli terve Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks, kirjutab Soccernet.ee .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: