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Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök

Jalgpall
Markus Poom
Markus Poom Autor/allikas: AS Trencin
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Poomi kaunis kauglöök viis Trencini Slovakkia kõrgliiga avavoorus Komarno vastu juhtima. Mäng lõppes 1:1 viigiga.

Täismängu teinud Poom sahistas võrku 14. minutil. Tema tabamus oli terve Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks, kirjutab Soccernet.ee.

Dimitri Jepihhin mahtus samuti Trencini algrivistusse, tema vahetati välja 1:0 eduseisus 61. minutil. Kolmas Trencini eestlane Kristo Hussar avavoorus koosseisu ei kuulunud.

Eelmisel hooajal sai Trencin Slovakkia kõrgliigas kaheksanda ja laupäevane vastane Komarno eelviimase, 11. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

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