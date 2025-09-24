Poolak ja Timmusk pälvisid MM-il 18. koha

C-finaalis teenis esikoha ja kokkuvõttes 13. koha USA kahepaat (6.26,87), kellele järgnesid Suurbritannia (6.28,28), Kreeka (6.30,56), Indoneesia (6.34,56) ja Lõuna-Korea (6.34,90).

Eestlased lõpetasid C-finaalis ajaga 6.38,57, millega ületasid finišijoone viimasena. Kokkuvõttes tähendas see Poolaki ja Timmuski jaoks MM-il 18. kohta.

Eesti paarisaeruline kahepaat lõpetas Shanghais toimunud sõudmise maailmameistrivõistlustel C-finaalis kuuenda kohaga ning saavutas kokkuvõttes 18. koha.

