Sõudekoondise peatreener: saime MM-il selged suunad, mille kallal edaspidi töötada

Paarisaerulise kahepaadi koosseisu kuulunud Timmusk ja Poolak said enda eelsõidus kolmanda koha ning jätkasid võistlemist kolmapäevases C-finaalis, kus lõpetati kuue paatkonna konkurentsis viimasena. Kokkuvõttes tähendas see Poolaki ja Timmuski jaoks MM-il 18. kohta.

"Tänane võistluspäev oli keeruline. Soe ja niiske ilm tekitas meile uue olukorra, sest tulime sellisest kliimast, kus seda soojust ja niiskust oli väga raske imiteerida. Soojenduse ajal saime teada, et meie stardiaeg on ilmaolude tõttu edasi lükatud. See tekitas natukene ärevust ja segadust meie päeva," rääkis Poolak võistluse järel.

"Sõidu poole pealt tunnen, et oleme Ukuga väga hästi, just tehniliselt, treeningutel hakkama saanud, aga võistluskiirusel kipuvad vead tulema ja tehnilised nüansid lähevad sünkroonist välja. Täna oli väga keeruline leida seda kohta, kust suudaksime endast maksimumi anda. Mida rohkem see väsimus tekkis, seda keerulisemaks läks meie koostöö," tõdes ta. "Eks see oli selline mitme asja kokkusattumine – keerulised ilmaolud, tehnika lagunemine. Ise tundsime, et andsime endast 100 protsenti, kuid täna sai võistluskiirusel tehnika lagunemine meist võitu."

Mikhail Kushteyn pääses ühepaadil eelsõidust edasi veerandfinaali, kuid pälvis seal kuue sõudja konkurentsis viienda koha. See andis koha D-finaalis, mis toimub Eesti aja järgi reede varahommikul. Kushteyn võistleb 19.-24. koha peale koos šveitslase Maurin Lange, hiinlase Wei Hani, rootslase Samuel Oskarssoni, briti Thomas Barrase ja poolaka Cezary Litkaga.

"Maailmameistrivõistlustel on konkurents alati väga tugev. Kohal on maailma absoluutne eliit. Seekord jäi meie tulemus tagasihoidlikuks. Ilmaolud on siin väga rasked – palav ja niiske. Seega müts maha meeste ees, et suudavad sellistes tingimustes maksimaalselt pingutada," ütles koondise peatreener Aleksei Lipintsov.

"Meie võtsime MM-i vaheetapina ettevalmistuses olümpiamängudeks. Samuti saime selged suunad, mille kallal edaspidi tööd teha, et olla järgmisel aastal kiiremad."

Maailmameistrivõistlused toimuvad Shanghais kuni pühapäevani.