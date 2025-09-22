X!

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

Kettagolf
Kettagolf

Eesti kettagolfar Anneli Tõugjas-Männiste tegi USA-s Jeffersonville'is toimunud profituuri play-off'i etapil hea esituse, kui saavutas nelja päeva järel kuuenda koha.

Eestlanna tegi esimese võistluspäeval par'ist kaks viset enam ning lõpetas seitsmendana, kuid langes teise päeva järel kümnendale kohale. Kolmas päev oli Vermonti osariigis võistlejatele keeruline, aga Tõugjas-Männiste jäi par'ist ühe viske kaugusele ning läks otsustavale päevale vastu viiendalt kohalt.

Viimane päev ei olnud samuti kerge ning Tõugjas-Männiste alustas kohe birdie'iga, aga neljandal rajal tuli sisse ka bogey. Järgmise nelja rajaga kogus ta aga kaks double-bogey't ja ühe tavalise bogey, millele järgnes veel üks par ja double-bogey. Kehv periood päeva keskel aga eestlannat ei murdnud, sest alates 11. rajast viskas eestlanna viis par'i ja kolm birdie'it ning lõpetas päeva tulemusega pluss kolm.

Kokku tegi Tõugjas-Männiste nelja päevaga 254 viset, mida oli par'ist kahe võrra enam. Kokkuvõttes jäi ta kuuendaks (+2), jagades seda positsiooni ameeriklanna Ella Hanseni ja soomlanna Eveliina Saloneniga.

Esikolmik oli selgelt konkurentidest üle: ameeriklannad Paige Pierce, Ohn Scoggins ja Missy Gannon sooritasid par'ist 11 viset vähem ja pidid esikoha välja selgitama play-off'is. Pierce näitas juba esimesel rajal külma närvi, kui sai hakkama birdie'iga, realiseerides sellega Scogginsi ja Gannoni ees võidu.

Kaidi Allsalu lõpetas etapi 20. kohaga (+9), Keiti Tätte katkestas pärast esimest võistluspäeva. Mauri Villmann pälvis meeste seas 14. koha (-27), Albert Tamm jäi jagama 52. kohta (-8).

Kettagolfi profituuri hooaeg on jõudnud lõpusirgele ning alles on jäänud vaid kolm etappi. 9.-12. oktoobrini toimuvad USA meistrivõistlusted, mis on ühtlasi hooaja viimaseks slämmiturniiriks ning pärast seda jääb pidada ainult üks etapp.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

10:39

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali

10:19

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

10:05

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha

09:41

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

09:09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

08:40

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

08:08

Poolak ja Timmusk ei jõudnud MM-il poolfinaali

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo