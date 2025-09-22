Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

Eestlanna tegi esimese võistluspäeval par'ist kaks viset enam ning lõpetas seitsmendana, kuid langes teise päeva järel kümnendale kohale. Kolmas päev oli Vermonti osariigis võistlejatele keeruline, aga Tõugjas-Männiste jäi par'ist ühe viske kaugusele ning läks otsustavale päevale vastu viiendalt kohalt.

Viimane päev ei olnud samuti kerge ning Tõugjas-Männiste alustas kohe birdie'iga, aga neljandal rajal tuli sisse ka bogey. Järgmise nelja rajaga kogus ta aga kaks double-bogey't ja ühe tavalise bogey, millele järgnes veel üks par ja double-bogey. Kehv periood päeva keskel aga eestlannat ei murdnud, sest alates 11. rajast viskas eestlanna viis par'i ja kolm birdie'it ning lõpetas päeva tulemusega pluss kolm.

Kokku tegi Tõugjas-Männiste nelja päevaga 254 viset, mida oli par'ist kahe võrra enam. Kokkuvõttes jäi ta kuuendaks (+2), jagades seda positsiooni ameeriklanna Ella Hanseni ja soomlanna Eveliina Saloneniga.

Esikolmik oli selgelt konkurentidest üle: ameeriklannad Paige Pierce, Ohn Scoggins ja Missy Gannon sooritasid par'ist 11 viset vähem ja pidid esikoha välja selgitama play-off'is. Pierce näitas juba esimesel rajal külma närvi, kui sai hakkama birdie'iga, realiseerides sellega Scogginsi ja Gannoni ees võidu.

Kaidi Allsalu lõpetas etapi 20. kohaga (+9), Keiti Tätte katkestas pärast esimest võistluspäeva. Mauri Villmann pälvis meeste seas 14. koha (-27), Albert Tamm jäi jagama 52. kohta (-8).

Kettagolfi profituuri hooaeg on jõudnud lõpusirgele ning alles on jäänud vaid kolm etappi. 9.-12. oktoobrini toimuvad USA meistrivõistlusted, mis on ühtlasi hooaja viimaseks slämmiturniiriks ning pärast seda jääb pidada ainult üks etapp.