Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali

Kushteyn sai enda eelsõidus ajaga 6.49,02 neljanda koha, kiireim oli selles sõidus sakslane Oliver Zeidler 6.44,91-ga.

Kushteyn sõuab teises veerandfinaalis, mis peetakse Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul. Koos temaga on selles veerandfinaalis Poola, Rumeenia, Uus-Meremaa, Horvaatia ning neutraalse lipu all võistlev Venemaa sportlane. Veerandfinaalide on kavas neli, iga sõidu kolm paremat pääsevad poolfinaali.