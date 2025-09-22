X!

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali

Sõudmine
Mikhail Kushteyn
Mikhail Kushteyn Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Hiinas Shanghais peetavatel sõudmise maailmameistrivõistlustel pääses Mikhail Kushteyn ühepaadil veerandfinaali.

Kushteyn sai enda eelsõidus ajaga 6.49,02 neljanda koha, kiireim oli selles sõidus sakslane Oliver Zeidler 6.44,91-ga.

Kushteyn sõuab teises veerandfinaalis, mis peetakse Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul. Koos temaga on selles veerandfinaalis Poola, Rumeenia, Uus-Meremaa, Horvaatia ning neutraalse lipu all võistlev Venemaa sportlane. Veerandfinaalide on kavas neli, iga sõidu kolm paremat pääsevad poolfinaali.

Toimetaja: Maarja Värv

