Poolak ja Timmusk ei jõudnud MM-il poolfinaali

Eestlased tõusid kolmandaks tänu tugevale lõpule ja finišeerisid ajaga 6.29,49. Kokku oli kavas neli eelsõitu ja igast eelsõidust kaks paremat pääsesid poolfinaali. Esimeses eelsõidus, kus olid Timmust ka Poolak, oli ajaga 6.20,67 parim Iirimaa ja teisena pääses edasi 6.25,82-ga lõpetanud Itaalia.

Eesti paat jätkab võistlust C-finaalis, mis sõidetakse kolmapäeval. Kohtadele 12.-18. sõidavad lisaks meie kahepaadile Indoneesia, Kreeka, Suurbritannia, USA ja Lõuna-Korea.

Lisaks Timmuskile ja Poolakule võistleb MM-il ühepaadil Mikhail Kushteyn.