Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

29-aastane Sawe läks Berliinis püüdma maailmarekordit (2:00.35) ning oli distantsi poolel maal rekordigraafikust ees, kuid niiske ilm tegi teise poole läbimise märgatavalt raskemaks.

Vaatamata sellele parandas Sawe enda nimele kuulunud maailma hooaja tippmarki 11 sekundi võrra ning teenis oma kolmanda järjestikuse võidu täispikas maratonis.

"Täna oli raske, aga olin selleks valmis. Andsin endast kõik ja olen oma soorituse üle õnnelik. Mul on olnud väga hea aasta," rääkis Sawe finišis. "Tundsin end hästi, aga ilma vastu ei saa. Järgmisel aastal läheb paremini."

Teiseks tuli jaapanlane Akira Akasaki (2:06.15) ja kolmandal kohal lõpetas etiooplane Chimbesse Debele (2:06.57).

Naiste arvestuses saavutas esikoha keenialanna Rosemary Wanjiru ajaga kaks tundi, 21 minutit ja viis sekundit.