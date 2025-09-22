X!

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

Kergejõustik
Harry Styles
Harry Styles Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Inglismaa popstaar Harry Styles sai nädalavahetusel hakkama märkimisväärse saavutusega, kui läbis Berliini maratoni vähem kui kolme tunniga.

Pühapäeval joostud maratoni järel hakkas sotsiaalmeedias levima info, et maratonihooaja ühel tähtsaimal võistlusel tegi kaasa ka Briti superstaar. Mõne tunni pärast kinnitasidki korraldajad, et numbriga 31261 võistelnud britt Sted Sarandos oli hoopis 31-aastase Harry Stylesi varjunimi.

Styles tegi vägagi muljetavaldava tulemuse, kui läbis maratonidistantsi kahe tunni, 59 minuti ja 13 sekundiga ning pälvis enam kui 55 000 jooksja seas 2245. koha. Mullu jooksis ta Tokyos oma esimese maratoni ning lõpetas ajaga 3:24.07 ehk tegi nüüd Berliinis pea 25-minutilise paranduse.

Esikoha pälvis keenialane Sabastian Kimaru Sawe ajaga kaks tundi, kaks minutit ja 16 sekundit, mis tähistab ühtlasi maailma hooaja tippmarki. Esikolmikusse mahtusid veel jaapanlane Akira Akasaki (2:06.15) ja etiooplane Chimbesse Debele (2:06.57). Naiste arvestuses teenis võidu keenialane Rosemary Wanjiru ajaga 2:21.05, talle järgnesid etioopialannad Dera Dida (2:21.08) ja Azmera Gebru (2:21.29).

Eesti oli Berliini maratonil ka tublisti esindatud, kiireim oli 191. koha pälvinud Bert Tippi (2:32.54). Kiireim eestlanna oli Maris Heinaru (3:05.05). Vaata kõiki tulemusi siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

