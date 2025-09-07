Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

Soome korvpallikoondis valmistas Euroopa meistrivõistlustel suurüllatuse, kui alistas kaheksandikfinaalis ühe peamise turniirieelse kullasoosiku Serbia 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).

NBA ja Euroliiga mängijatest kokku pandud Serbia jäi kohe mängu alguses kümnepunktilisse kaotusseisu ja püsis tagaajaja rollis kuni teise veerandaja alguseni. Nikola Jokici vedamisel õnnestus serblastel poolajaks 48:44 juhtima minna, ent kolmas veerandaeg kuulus Soomele.

Viimase neljandiku alguses vastas 18-aastane Miikka Muurinen igale Jokici õnnetumisele kohe omapoolse täpse viskega ning lõpuminutitel vormistasid võidu Elias Valtoneni kolmepunktivisked ja Lauri Markkaneni külmanärviline tegutsemine vabaviskejoonel. Tegu oli Soome esimese võiduga Serbia üle 16 aasta pikkuse pausi järel.

Jokic viskas üleplatsimehena 33 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Markkanen tõi võitjate parimana 29 silma, Mikael Jantunen panustas omalt poolt 15 punkti ja Valtonen lõpetas 13 punktiga.

Soome jõudis EM-il veerandfinaali teist turniiri järjest, Serbia jäi aga teist järjestikust turniiri kaheksa parema seast välja.

Soome järgmine vastane selgub pühapäeval paarist Prantsusmaa - Gruusia. Samuti heitlevad edasipääsu nimel Kreeka - Iisrael, Poola - Bosnia ja Hertsegoviina ning Itaalia - Sloveenia.