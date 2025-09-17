Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

Euroopa meistrivõistluste finaalturniirilt vigastuse tõttu eemale jäänud Kotsar ei mänginud mõistagi ka kolmapäeval, aga sellegipoolest jagus Tartusse publikut üsna rohkearvuliselt.

"Oleks Kotsar mänginud, ma arvan, et me oleks tappa saanud," arvas Tartu peatreener Aivar Kuusmaa. "Aga Kotsar mängib sellepärast seal tiimis, et see tiim tahab võita oma meistrivõistlusi."

Tartu mängija Robert Valge sõnas, et ootas veidi teistsugust stiili. "Ootasin, et mängivad veel kiiremat ja jookse-viske stiili, aga mängisid ikkagi - mis tundub ka loogiline - nende peatreeneri käekirja. Soome koondise moodi. Palju lõikeid," iseloomustas ta.

"Aga neil oli väga palju lühemaid mängijaid. Seda oli ka oodata ja selles mõttes põnev. Meil oli tähtis, et saime võidu kätte. Mäng oli rabe, aga teame, mida parandada."

Neljapäeval mängib Yokohama meeskonnaga Eesti valitsev meisterklubi BC Kalev/Cramo.